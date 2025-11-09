به گزارش خبرنگار مهر، وحدت عیدی، شامگاه یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری همایش قدردانی از ملت‌ها و سازمان‌های یاریگر زلزله بم که با حضور مدیرکل میراث فرهنگی کرمان، شهردار و اعضای شورای شهر بم برگزار شد، اظهار داشت: استاندار کرمان نسبت به برگزاری این همایش حساسیت و توجه ویژه‌ای دارند، چرا که بم بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی جهان به شمار می‌رود و ظرفیت‌های آن نه تنها متعلق به مردم این شهر بلکه متعلق به تمام بشریت است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و جهانی آثار فرهنگی بم از جمله ارگ تاریخی افزود: بم شهری با پیشینه‌ای پنج تا شش هزار ساله و دارای بیش از ۳۷ اثر ثبت ملی است و برگزاری چنین رویدادهایی فرصت مناسبی برای معرفی دوباره ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این منطقه در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود.

فرماندار بم با بیان اینکه اجرای این همایش یک هزینه نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری فرهنگی و اقتصادی است گفت: این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری و اجتماعی باشد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری و شورای اسلامی شهر بم باید همکاری لازم را برای اجرای هرچه بهتر این برنامه داشته باشند اظهار داشت: هدف اصلی، ارتقای منافع عمومی مردم بم است و همه مسئولان باید از تمام ظرفیت‌ها برای رشد و معرفی این شهر بهره گیرند.

عیدی، با اشاره به موقعیت منحصر به فرد شهرستان بم در جنوب شرق کشور و توانمندی‌های طبیعی و اقتصادی آن تصریح کرد: همان‌گونه که برخی کشورها از جمله امارات از ظرفیت‌های گردشگری و تجاری برای رونق اقتصادی خود بهره می‌برند، بم نیز باید به عنوان نماد تمدن، فرهنگ و فرصت‌های اقتصادی ایران به جهان معرفی شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌ها، از جمله نهادهای استانی، نیروهای نظامی و خیران، همایش قدردانی از ملت‌های یاریگر زلزله بم به شکلی شایسته برگزار شود و نام بم بار دیگر به عنوان «شهر فرهنگی، تاریخی و همدل ایران و جهان» بدرخشد.