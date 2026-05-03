فرماندار بم: ایجاد اشتغال از طریق بخش خصوصی اولویت اصلی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، وحدت عیدی، عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر که در معدن روی خانه خاتون برگزار شد، با بیان اینکه مسئولان نظام خدمتگزار قشر کارگر هستند، گفت: هدف اصلی، ایجاد زمینه اشتغال از طریق بخش خصوصی است.

وی با اشاره به حضور مسئولان در این معدن به مناسبت روز کارگر، افزود: کارگران با انگیزه و توان مضاعف در حال تولید هستند و این مجموعه در بحث تولید موفق بوده و هیچ تعدیل نیرویی نداشته است.

وی ضمن تبریک روز کارگر، از تلاش‌های مسئولان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس اداره اجتماعی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی که در این مراسم حضور داشتند، قدردانی کرد.

عیدی، با تاکید بر اینکه مجتمع‌های کارگری مشکلات خاص خود را دارند، بیان کرد: دولت و حاکمیت تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات کارگران و فعال نگه داشتن چرخه تولید به کار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: تعطیلی هر مجتمع اقتصادی، تبعات اقتصادی، اجتماعی، معیشتی و حتی امنیتی را به دنبال دارد.

فرماندار بم با اشاره به وظیفه اصلی دولت در فراهم کردن بستر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال، تصریح کرد: رونق اقتصادی و تولید، منفعت مالیاتی و ارزش افزوده را برای دولت به همراه دارد و مهم‌تر از آن، نشاط اجتماعی را که با رفع بیکاری و فقر حاصل می‌شود، به ارمغان می‌آورد.

عیدی، با تاکید بر اینکه فقر ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی است، افزود: تامین هزینه‌های تحصیلی فرزندان و رفع نیازهای اولیه معیشتی خانواده‌ها، از ابتدایی‌ترین دغدغه‌ها است و کارگرانی که تنها درآمدشان از حقوق شغلی‌شان تامین می‌شود، در صورت عدم پرداخت به موقع حقوق با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

وی با اطمینان دادن به کارگران مبنی بر حمایت همه‌جانبه مسئولان، اعلام کرد: هیچ مسئولی به دنبال ایجاد چالش یا مانع در مسیر تولید نیست و همگی حامی کارگران و همراه با آنان هستند.