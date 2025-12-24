ربیعی: فیلم «احمد» نماد مدیریت جهادی در زلزله بم است

امیرعباس ربیعی، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در شهر بم، ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد زلزله فجیع بم در دی‌ماه ۱۳۸۲، اظهار داشت: ما همیشه سرداران جنگ را در میادین رزم و رشادت دیده‌ایم، اما این قهرمانان در عرصه‌های غیر از جنگ نیز مسئولیت‌های خود را در خدمت مردم ایفا کرده‌اند که زلزله بم نماد بارز این قضیه است.

وی با تشریح حضور به موقع شهید احمد کاظمی پس از فاجعه زلزله در شهر بم، افزود: وقتی مطالعه می‌کردم، دیدم که شهید کاظمی در ساعات اولیه پس از زلزله حضور پیدا کردند و با یک عملیات منحصر به فرد توانستند خط هوایی امداد و نجات این فاجعه را سریعاً برقرار کرده و فرودگاه را راه‌اندازی کنند تا حجم زیادی از مجروحین سریعاً انتقال داده شوند و از تلفات بیشتر جلوگیری شود.

این کارگردان نسبت مسئول با مردم در این واقعه را جذاب توصیف کرد و گفت: این روایت تبدیل به نمادی شد برای گفتن یک حرف کلان و بزرگی راجع به مدیریت جهادی که رهبری بارها بر آن تاکید کرده‌اند؛ مدیریتی که در خدمت منافع مردم و جلوگیری از ضرر بیشتر است.

ربیعی، چالش امروز جامعه را نیازمند مدیری دانست که در دوگانه‌های بین راحت‌طلبی شخصی، گروهی یا جناحی خودش، راحتی مردم را انتخاب می‌کند و حاضر است خودش ریسک و هزینه کند، ولی همه را به خط می‌کند برای اینکه مردم راحت‌تر باشند.

کارگردان فیلم سینمایی «احمد» با تاکید بر اهمیت دیده شدن فیلم، از مردم خواست تا برای به ثمر رسیدن زحمات انجام شده، پای کار بیایند.

وی با اشاره به اینکه ساخت فیلم به تنهایی کافی نیست و باید به دست مخاطب برسد، تصریح کرد: این همه زحمتی که کشیده شده، باید دیده شود، لذا خواهش من این است که خود مردم پای کار بیایند، فیلم را ببینند و به دیگران توصیه کنند.

وی ادامه داد: این گفتمان باید زنده بماند و عده‌ای هستند که می‌خواهند صدای این گفتمان بلند نشود.

ربیعی، نقش این فیلم را در راستای «جنگ روایت‌ها» مهم ارزیابی کرد و افزود: ما الان وسط جنگ روایت‌ها قرار داریم و در این جنگ باید بتوانیم قدرت پیدا کنیم و این قدرت با حمایت مردمی به دست می‌آید.

این کارگردان از حمایت مردم شریف بم در ایام تولید فیلم تقدیر کرد و اظهار امیدواری کرد که فیلم بتواند در این یک ماه اکران، مخاطب بیشتری داشته باشد و به ثمر برسد.