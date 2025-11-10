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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۷:۳۱

دشت سه امتیازی فولاد هرمزگان در لیگ دسته اول جوانان کشور

دشت سه امتیازی فولاد هرمزگان در لیگ دسته اول جوانان کشور

بندرعباس - در هفته هفتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور، تیم فولاد هرمزگان با پیروزی یک بر صفر مقابل استقلال سیلک کاشان نخستین برد خود را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فولاد هرمزگان در هفته هفتم لیگ دسته اول جوانان کشور موفق شد با تک گل علیرضا دستگیر استقلال سیلک کاشان را شکست دهد و نخستین پیروزی خود را در این فصل تجربه کند.

این بازی در بندرعباس برگزار شد و شاگردان سعید رهرو با این برد با کسب شش امتیاز از شش بازی در جایگاه ششم جدول گروه دوم قرار گرفتند.

در این گروه فولاد هرمزگان با تیم‌های پارس جنوبی، برق شیراز، استقلال کاشان، ایران جوان بوشهر، نوین فولاد یزد و نامداران اصفهان همگروه است.

قرمزپوشان فولاد در هفته هشتم به مصاف تیم برق شیراز خواهند رفت.

کد مطلب 6650425

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    • US ۰۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
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