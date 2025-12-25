فولاد هرمزگان از صعود به مرحله بعد بازماند

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته پایانی مرحله نخست لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور دو تیم استقلال سیلک کاشان و فولاد هرمزگان در کاشان به مصاف هم رفتند.

در این دیدار که با نتیجه یک بر صفر به سود فولاد هرمزگان به پایان رسید، علیرضا دستگیر برای شاگردان سعید رهرو موفق به گلزنی شد.

تیم فولاد هرمزگان ۱۸ امتیازی پس از ایرانجوان بوشهر و پارس جنوبی جم در رتبه سوم گروه قرار گرفت و تنها یک امتیاز برای صعود کم آورد.

تیم فولاد هرمزگان در گروه دوم با تیم‌های پارس جنوبی، برق شیراز، استقلال کاشان، ایران جوان بوشهر، نوین فولاد یزد و نامداران اصفهان هم گروه بود.