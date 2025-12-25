  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

فولاد هرمزگان از صعود به مرحله بعد بازماند

فولاد هرمزگان از صعود به مرحله بعد بازماند

بندرعباس- تیم فوتبال جوانان فولاد هرمزگان با وجود پیروزی یک بر صفر مقابل استقلال سیلک کاشان در هفته پایانی مرحله نخست لیگ دسته اول کشور، از صعود به مرحله بعد این رقابت ها بازماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته پایانی مرحله نخست لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور دو تیم استقلال سیلک کاشان و فولاد هرمزگان در کاشان به مصاف هم رفتند.

در این دیدار که با نتیجه یک بر صفر به سود فولاد هرمزگان به پایان رسید، علیرضا دستگیر برای شاگردان سعید رهرو موفق به گلزنی شد.

تیم فولاد هرمزگان ۱۸ امتیازی پس از ایرانجوان بوشهر و پارس جنوبی جم در رتبه سوم گروه قرار گرفت و تنها یک امتیاز برای صعود کم آورد.

تیم فولاد هرمزگان در گروه دوم با تیم‌های پارس جنوبی، برق شیراز، استقلال کاشان، ایران جوان بوشهر، نوین فولاد یزد و نامداران اصفهان هم گروه بود.

کد خبر 6701575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها