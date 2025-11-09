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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

مجوز حضور بانوان در استادیوم تختی آبادان صادر شد

مجوز حضور بانوان در استادیوم تختی آبادان صادر شد

آبادان- با نظر موافق شورای تأمین شهرستان آبادان و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم از سوی شرکت پالایش نفت آبادان، مجوز حضور بانوان علاقه‌مند به فوتبال در ورزشگاه تختی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با موافقت ریاست شورای تأمین شهرستان آبادان و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم از سوی شرکت پالایش نفت آبادان، مجوز رسمی حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه تختی این شهر صادر شد.

این تصمیم در پی برگزاری نشست‌های تخصصی و هماهنگی‌های متعددی اتخاذ شد که طی ماه‌های گذشته به ریاست خسرو پیرهادی، فرماندار ویژه آبادان و رئیس شورای تأمین، با حضور نمایندگان شرکت پالایش نفت آبادان، فراجای آبادان و دیگر دستگاه‌های مرتبط برگزار شده بود.

بر اساس این مصوبه، از هفته آینده بانوان هوادار فوتبال می‌توانند در جایگاه شمالی شماره ۱۲ ورزشگاه تختی آبادان (واقع در سمت کانون فرهنگی تربیتی آزادگان) حضور یابند و مسابقات را از نزدیک تماشا کنند.

کد مطلب 6650438

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