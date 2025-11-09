مجوز حضور بانوان در استادیوم تختی آبادان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با موافقت ریاست شورای تأمین شهرستان آبادان و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم از سوی شرکت پالایش نفت آبادان، مجوز رسمی حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه تختی این شهر صادر شد.

این تصمیم در پی برگزاری نشست‌های تخصصی و هماهنگی‌های متعددی اتخاذ شد که طی ماه‌های گذشته به ریاست خسرو پیرهادی، فرماندار ویژه آبادان و رئیس شورای تأمین، با حضور نمایندگان شرکت پالایش نفت آبادان، فراجای آبادان و دیگر دستگاه‌های مرتبط برگزار شده بود.

بر اساس این مصوبه، از هفته آینده بانوان هوادار فوتبال می‌توانند در جایگاه شمالی شماره ۱۲ ورزشگاه تختی آبادان (واقع در سمت کانون فرهنگی تربیتی آزادگان) حضور یابند و مسابقات را از نزدیک تماشا کنند.