به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ارتقای شبکه حمل‌ونقل محصولات کشاورزی و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی استان، عصر یکشنبه، سعید کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به‌همراه علی ملکشاهی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی و سعید جوادی معاون توسعه بازرگانی سازمان، از ایستگاه حمل ریلی گندم کرمانشاه بازدید کرد.

علی ملکشاهی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه در حاشیه این بازدید با اشاره به عملکرد موفق این بخش در سال‌های اخیر اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۹۱ هزار تن گندم از کرمانشاه به سایر استان‌های کشور از طریق خطوط ریلی حمل شده است.

وی افزود: در هفت‌ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۴) نیز ۷۷ هزار تن گندم از مبدأ کرمانشاه به استان‌های مقصد ارسال شده که بیانگر رشد پیوسته ظرفیت حمل ریلی غلات و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی استان است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این حوزه گفت: بر اساس سیاست‌های ابلاغی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، عملیات ساخت و بهره‌برداری از سیلوی ذخیره‌سازی گندم با ظرفیت پنج‌هزار تن در ایستگاه حمل ریلی کرمانشاه به پایان رسیده و در مدار استفاده قرار گرفته است.

ملکشاهی در پایان خاطرنشان کرد: طرح افزایش ظرفیت حمل ریلی و احداث ایستگاه حمل کالاهای اساسی در مجاورت انبارهای ذخیره‌سازی کالاهای راهبردی نیز در دستور کار است تا با تکمیل آن، حمل‌ونقل کالاهای کشاورزی در استان با سرعت و بهره‌وری بیشتری انجام شود.