تأکید بر صدور شناسنامه کیفی برای گندم در مراکز خرید تضمینی کرمانشاه

علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در استان اظهار کرد: فعالیت مراکز خرید تضمینی بخش خصوصی تا پایان مردادماه و مراکز خرید تضمینی بخش دولتی تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت گندم ذخیرهسازیشده، افزود: صدور شناسنامه کیفی برای تمامی محمولههای گندم در مراکز خرید تضمینی توسط واحدهای کنترل کیفیت الزامی است. این اقدام به منظور جلوگیری از اختلاط نامناسب، افزایش کیفیت آرد و در نهایت ارتقای کیفیت نان مصرفی مردم استان انجام میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه تخلیه و انتقال گندمهای موجودی سال گذشته از مراکز ذخیرهسازی، بیان کرد: تخلیه گندمهای موجود اقدامی ضروری برای آزادسازی ظرفیت سیلوها، حفظ کیفیت محصول، رعایت اصول انبارداری، کاهش هزینههای نگهداری و همچنین تأمین پایدار نیاز مصرفکنندگان است.
ملکشاهی همچنین بر اهمیت پیوست اطلاعرسانی در بازدیدهای میدانی از مراکز خرید تضمینی تأکید کرد و گفت: پیوست اطلاعرسانی و رضایتسنجی در بازدیدها نه تنها اقدامی تکمیلی بلکه ابزاری مدیریتی و نظارتی مؤثر است که میتواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایت کشاورزان و تقویت اعتماد عمومی داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه تلاش دارد تا با اجرای دقیق این اقدامات، ضمن حمایت از کشاورزان، امنیت غذایی و ارتقای کیفیت محصولات نهایی برای مردم استان را تضمین کند.
