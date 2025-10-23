ارسال ۵ هزار تن گندم باکیفیت کرمانشاه به مازندران از مسیر ریلی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملکشاهی، عصر پنجشنبه، در دیدار با یوسف یزدانپناه، کارشناس مسئول بازرگانی و سرپرست اداره غله و خدمات بازرگانی شهرستان نور در استان مازندران، از صدور حواله حمل ریلی پنج هزار تن گندم باکیفیت استان کرمانشاه به استان مازندران خبر داد.
ملکشاهی با اشاره به اهمیت تأمین گندم باکیفیت برای کارخانههای آردسازی کشور، اظهار داشت: در راستای همکاری بین استانی و حمایت از تأمین پایدار مواد اولیه، محمولهای معادل پنج هزار تن گندم از انبارهای ذخیرهای کرمانشاه به مقصد استان مازندران ارسال شد که تاکنون بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تن آن از طریق شبکه ریلی کشور حمل شده است.
وی افزود: کرمانشاه به عنوان یکی از قطبهای تولید گندم در غرب کشور، سالانه بخش قابل توجهی از نیاز سایر استانها را نیز تأمین میکند و کیفیت بالای گندم تولیدی این منطقه باعث شده تا در میان کارخانههای آرد کشور از جایگاه ویژهای برخوردار باشد.
در ادامه، یوسف یزدانپناه، سرپرست اداره غله و خدمات بازرگانی شهرستان نور، با قدردانی از همکاری و پشتیبانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی کرمانشاه، گفت: استان کرمانشاه همواره از گندمی باکیفیت و با درجه خلوص بالا برخوردار است و محمولههای ارسالی از این استان با استقبال مطلوب کارخانههای آردسازی مازندران مواجه شده است.
وی با اشاره به ضرورت استمرار این همکاریها تأکید کرد: تبادل تجربیات و همکاریهای بین استانی در حوزه غله و بازرگانی، ضمن تقویت امنیت غذایی کشور، نقش مؤثری در پایداری زنجیره تأمین گندم در سراسر ایران دارد.
این اقدام در راستای سیاستهای ملی وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار و توزیع عادلانه منابع غذایی در کشور صورت گرفته و بر اساس اعلام اداره کل غله استان کرمانشاه، محمولههای بعدی نیز طبق برنامه در حال آمادهسازی برای ارسال خواهند بود.
