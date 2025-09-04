علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان در حوزه آرد اظهار داشت: کرمانشاه با وجود ۱۵ کارخانه آرد فعال از ۱۶ کارخانه موجود، بهعنوان یکی از استانهای مهم و پیشرو در عرصه تولید و تأمین آرد در کشور شناخته میشود.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه بیش از ۹۹ هزار تُن انواع آرد در استان تولید و در شبکه مصرفکنندگان توزیع شده است. این حجم از تولید شامل ۷۵ هزار تُن آرد یارانهای نوع یک، ۱۸ هزار تُن آرد یارانهای نوع دو، پنج هزار تُن آرد صنف و صنعت و همچنین بیش از ۷۲۳ تُن آرد نوع سه بوده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمانشاه تصریح کرد: مجموع این تولیدات معادل دو میلیون و ۴۷۹ هزار کیسه ۴۰ کیلوگرمی بوده که بهطور منظم در اختیار مصرفکنندگان استان قرار گرفته است.
ملکشاهی با تأکید بر نقش مهم صنایع آرد استان در تأمین نیاز بازار ادامه داد: کیفیت بالای تولیدات کارخانجات آرد کرمانشاه موجب شده تا علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، زمینه صادرات و عرضه به استانهای دیگر نیز فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: سیاست مجموعه غله و خدمات بازرگانی کرمانشاه در سال جاری، علاوه بر تداوم تولید باکیفیت، نظارت دقیق بر شبکه توزیع و تأمین بهموقع نیازهای مصرفکنندگان است تا هیچگونه خللی در تأمین آرد مورد نیاز نانواییها و صنوف مختلف استان ایجاد نشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمانشاه در پایان تأکید کرد: تلاش تمامی دستگاههای مرتبط بر این است که روند تولید و توزیع آرد در استان با ثبات ادامه یابد و ظرفیتهای صنعتی موجود بیش از پیش در خدمت توسعه اقتصادی و تأمین معیشت مردم قرار گیرد.
