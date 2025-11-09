ترامپ: بایدن آمریکا را به آستانه نابودی کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» نوشت: جو بایدن خواب‌آلود با اختلاف، بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بود. بایدن که در نتیجه فاسدترین انتخاباتی که تاکنون در ایالات متحده دیده شده، به قدرت رسید، بر مجموعه‌ای از فجایع بی‌سابقه نظارت داشت که کشور ما را به آستانه نابودی کشاند. سیاست‌های او باعث بالاترین تورم ثبت شده تاکنون شد و منجر به از دست رفتن بیش از ۲۰ درصد از ارزش دلار آمریکا در ۴ سال شد.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: تسلیم او در افغانستان از جمله تحقیرآمیزترین وقایع تاریخ آمریکا بود. روسیه با دیدن ضعف ویرانگر بایدن، به اوکراین حمله کرد. جو بایدن که هم به او لقب «خواب‌آلود» و هم «معلول» داده بودند، تحت سلطه گردانندگان رادیکال خود قرار گرفت. آنها و متحدانشان در رسانه‌های جعلی تلاش کردند تا زوال شدید روانی او و استفاده بی‌سابقه‌اش از خودکار امضازن را پنهان کنند. او با صدور عفوهای فراگیر برای جنایتکاران و اراذل و اوباش دموکرات رادیکال و همچنین اعضای خانواده جنایتکار بایدن، دفتر خود را ترک کرد.