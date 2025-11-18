  1. بین الملل
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

پسکوف: کمک‌های دولت بایدن به اوکراین، اختلاس شدند

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: کمک‌های دولت دولت قبلی آمریکا به اوکراین، اختلاس شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد: بیشتر کمکی که دولت قبلی آمریکا به کی‌یف اختصاص داده بود، در اوکراین اختلاس شد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص اضافه کرد: رسوایی فساد مالی در اوکراین یک مسئله داخلی برای اوکراین است؛ اما نه برای مالیات دهندگان آمریکایی و اروپایی. پویایی خط مقدم و آگاهی اروپا از بی‌صداقتی رژیم کی‌یف، برای این رژیم دردسرساز شده است.

دیمیتری پسکوف سپس اضافه کرد: رژیم کی‌یف از کنترل خارج شده است.

