به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد: بیشتر کمکی که دولت قبلی آمریکا به کییف اختصاص داده بود، در اوکراین اختلاس شد.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص اضافه کرد: رسوایی فساد مالی در اوکراین یک مسئله داخلی برای اوکراین است؛ اما نه برای مالیات دهندگان آمریکایی و اروپایی. پویایی خط مقدم و آگاهی اروپا از بیصداقتی رژیم کییف، برای این رژیم دردسرساز شده است.
دیمیتری پسکوف سپس اضافه کرد: رژیم کییف از کنترل خارج شده است.
