فرماندار گناوه: پروژه اردوگاه فرهنگی بنیاد شهید اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر یکشنبه در دیدار با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر افزود: با توجه به اینکه چندین سال پیش کلنگ احداث این اردوگاه در زمینی به مساحت پنج هکتار زده شد و موقعیت جغرافیایی و چشمانداز طبیعی بسیار ارزشمندی دارد، نیازمند اعتبار ملی است.
فرماندار گناوه بیان کرد: در صورت تأمین اعتبار ملی، این اردوگاه میتواند به یک اردوگاه نمونه کشوری برای استفاده خانوادههای شهدا و ایثارگران تبدیل شود که امیدواریم مدیرکل بنیاد شهید استان بوشهر جز برنامه و پروژههای اولویت دار، مدنظر قرار دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه گناوه یک شهر گردشگری است، احداث این اردوگاه میتواند محل برگزاری برنامههای فرهنگی و اردویی برای زائران و کاروانهای راهیان نور و اربعین از سراسر کشور نیز باشد.
وی با بیان اینکه دولت چهاردهم نگاه ویژه و خاصی به خانوادههای معظم شاهد و ایثارگر دارد، خاطرنشان کرد: مجموعه فرمانداری در این شهرستان در راستای سیاستهای دولت وفاق ملی، نگاه و ارتباط خوبی با جامعه شاهد و ایثارگر دارد.
وی بیان داشت: فرمانداری در توزیع اعتبارات تملک دارایی، بنیاد شهید را ویژه دیده است.
فرماندار گناوه بر تکریم و احترام خانوادههای معظم شاهد و ایثارگر تاکید و اظهار کرد: این شهرستان ۲۳۰ شهید به عنوان سندی افتخارآمیز دارد و همه باید تلاش کنیم تا قدردان شهیدان والامقام و خانوادههای معظم آنها باشیم و راه و اهداف شهدا را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: عزت، اقتدار و صلابت ایران اسلامی و ملت ایران مدیون و مرهون زحمات و صبر خانواده شهدا و ایثارگران و ازخودگذشتگیها و ایثارگریهای شهدای والامقام است.
وی از تلاش و زحمات رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در رسیدگی به مسائل و مشکلات جامعه تحت پوشش قدردانی کرد.
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