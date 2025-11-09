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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

فرماندار گناوه: پروژه اردوگاه فرهنگی بنیاد شهید اجرایی شود

فرماندار گناوه: پروژه اردوگاه فرهنگی بنیاد شهید اجرایی شود

گناوه- فرماندار گناوه گفت: پروژه اردوگاه فرهنگی ورزشی بنیاد شهید این شهرستان که چندین سال رها شده است، پیگیری‌های لازم برای اجرایی شدن آن به عمل آید.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر یکشنبه در دیدار با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر افزود: با توجه به اینکه چندین سال پیش کلنگ احداث این اردوگاه در زمینی به مساحت پنج هکتار زده شد و موقعیت جغرافیایی و چشم‌انداز طبیعی بسیار ارزشمندی دارد، نیازمند اعتبار ملی است.

فرماندار گناوه بیان کرد: در صورت تأمین اعتبار ملی، این اردوگاه می‌تواند به یک اردوگاه نمونه کشوری برای استفاده خانواده‌های شهدا و ایثارگران تبدیل شود که امیدواریم مدیرکل بنیاد شهید استان بوشهر جز برنامه و پروژه‌های اولویت دار، مدنظر قرار دهد.

وی افزود: با توجه به اینکه گناوه یک شهر گردشگری است، احداث این اردوگاه می‌تواند محل برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اردویی برای زائران و کاروان‌های راهیان نور و اربعین از سراسر کشور نیز باشد.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم نگاه ویژه و خاصی به خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر دارد، خاطرنشان کرد: مجموعه فرمانداری در این شهرستان در راستای سیاست‌های دولت وفاق ملی، نگاه و ارتباط خوبی با جامعه شاهد و ایثارگر دارد.

وی بیان داشت: فرمانداری در توزیع اعتبارات تملک دارایی، بنیاد شهید را ویژه دیده است.

فرماندار گناوه بر تکریم و احترام خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر تاکید و اظهار کرد: این شهرستان ۲۳۰ شهید به عنوان سندی افتخارآمیز دارد و همه باید تلاش کنیم تا قدردان شهیدان والامقام و خانواده‌های معظم آنها باشیم و راه و اهداف شهدا را ادامه دهیم.

وی ادامه داد: عزت، اقتدار و صلابت ایران اسلامی و ملت ایران مدیون و مرهون زحمات و صبر خانواده شهدا و ایثارگران و ازخودگذشتگی‌ها و ایثارگری‌های شهدای والامقام است.

وی از تلاش و زحمات رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در رسیدگی به مسائل و مشکلات جامعه تحت پوشش قدردانی کرد.

کد مطلب 6650501

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