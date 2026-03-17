به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر سه شنبه در نشست تکریم و معارفه رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گناوه باحضور مدیرکل استان بوشهر با بیان اینکه کار کردن‌ در بنیاد شهید و امور ایثارگران، فراتر از یک وظیفه اداری است،اظهار کرد: در این مجموعه باید با عشق و علاقه و روحیه جهادی، صبر و ایمان ، به خانواده های معظم آنها تکریم و خدمت رسانی کرد.

️فرماندار گناوه گفت: نهاد ارزشمند بنیاد شهید و امور ایثارگران رسالتی سنگین در پاسداشت فرهنگ شهادت، انتقال ارزش‌های ایثار و خدمات رسانی شایسته به جامعه هدف آن دارد.



وی بیان کرد: جامعه هدف بنیاد شهید جایگاهی فوق العاده دارند و همه آحاد جامعه مدیون و مرهون شهدا و ایثارگران و خانواده های معظم آنها هستند.



فرماندار گناوه بر تداوم خدمت صادقانه به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد و افزود: تکریم ایثارگران، ادای دین به فداکاری‌های بزرگ آنان است و همه ما باید با انگیزه الهی در این مسیر گام برداریم.

وی با بیان اینکه نگاه دولت به ایثارگران فراتر از شعار است،افزود: تقویت کرامت خانواده‌های شهدا، انسجام اجتماعی و ترویج فرهنگ ایثار از اولویت‌های اساسی دولت محترم به شمار می‌رود.



اسفندیاری از عملکرد و تلاش‌های رییس پیشین بنیاد شهید و امور ایثارگران که به سن بازنشستگی رسیده است، قدردانی و برای رییس جدید آرزوی موفقیت در وظایف محوله کرد و گفت: رضایت خانواده‌های شهدا و ایثارگران، بهترین معیار سنجش عملکرد مدیران و بزرگ ترین سرمایه معنوی برای خدمتگزاران نظام است.

در پایان «نوید زارع زاده» به‌ عنوان رئیس جدید اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گناوه معرفی و از زحمات «حسینعلی ابراهیمی» در طول دوره تصدی مسئولیت توسط فرماندار قدردانی شد.