به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، ناصر علی‌نژاد، مدیرکل ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران، از برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر برای ارتقا سطح خدمات ورزشی و اردویی به جامعه هدف خبر داد و گفت: تمام تلاش ما بر این است که در توزیع برنامه‌های سفر، عدالت را در ارائه خدمات رعایت کنیم.

علی‌نژاد با اشاره به محدودیت ظرفیت مراکز اقامتی و هتلی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تصریح کرد: با توجه به آمار جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران گنجایش امکانات فعلی برای پوشش هم‌زمان و بدون محدودیت همه ایثارگران کافی نیست لذا برنامه‌ریزی‌ها بر اساس تقویم مشخص و با رعایت عدالت صورت می‌گیرد.

وی در ادامه در خصوص توزیع سفرها افزود: توزیع برنامه‌های سفر به نحویست که سهمیه‌ها ازطریق ستاد به استان‌ها تخصیص و فرآیند انتخاب و اعزام عزیزان ایثارگر توسط مدیران کل استان‌ها با رعایت دستورالعمل‌های ارسالی انجام می‌پذیرد و اولویت با اعزام اولی‌ها از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران باشرایط خاص سنی، جسمی، معیشتی و غیره است.

علی نژاد ادامه داد: عزیزان ایثارگر می‌توانند به طرق مختلف از جمله در دیدارهای مدیران کل عزیز، روسا و کارکنان و یا مراجعه به نزدیکترین بنیاد شهرستان‌های خود، درخواست سفر و برخورداری از اماکن سیاحتی متعلق به بنیاد شهید در سازمان سیاحتی کوثر را داشته باشند تا از خدمات آن بهره‌مند شوند. البته با وجود محدودیت‌های اجرایی و ظرفیتی، از همکاری مدیران استان‌ها در اجرای دقیق این برنامه‌ها قدردانی می‌کنیم.

علی نژاد همچنین با اشاره به مسائل پیش‌بینی نشده در برنامه‌ریزی‌های اجرایی از جمله شرایط‌های اضطراری ناشی از فضای به وجود آمده جنگی در یک سال گذشته، شرایط جوی و اقلیمی در استان مبدا( اعزام کننده) و مقصد(مراکز اقامتی) از اقدامات متناسب با فراخور موضوع برای مدیریت این شرایط خبر داد و تصریح کرد: گاه به دلایل مختلف و بروز برخی شرایط، امکان اجرای برنامه‌ها در زمان مقرر وجود ندارد؛ اما ما برای جلوگیری از بروز مشکل و حفظ حقوق ایثارگران، بلافاصله به جهت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقامتی در استان‌های همجوار، برنامه‌ها را بازتعریف می‌کنیم تا ضمن رعایت عدالت، از فرصت‌های موجود برای خدمت‌رسانی حداکثری استفاده شود.