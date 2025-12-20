بنیاد شهید باید ملجأ امن و مظهر کرامت ایثارگران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی عصر شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه با تأکید بر جایگاه والای شهدا و ایثارگران اظهار کرد: ارزش و مقام شهید و ایثارگر در جمهوری اسلامی ایران نه صرفاً در سخن، بلکه در عمق جان و باور ملت ایران نهادینه شده و مسئولان وظیفه دارند با صداقت، تعهد و عقلانیت به این قشر خدمت کنند.

وی با بیان اینکه شهدا با نثار جان خود مسیر هدایت جامعه را روشن کردند، افزود: ایثارگران نیز با صبر، استقامت و تحمل سختی‌ها، پرچم پایداری و عزت را برافراشته نگاه داشتند و جامعه اسلامی همواره مدیون فداکاری آنان است.

معاون استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه ویژه استان کرمانشاه در دفاع مقدس گفت: کرمانشاه دیار مقاومت، ایستادگی و غیرت است و خاطره هزاران شهید والامقام در جای‌جای این استان جاری است؛ شهیدانی که آسایش خود را فدای امنیت و عزت میهن کردند و حق آنان هرگز با واژه‌ها ادا نخواهد شد.

سلیمانی با تشریح مأموریت بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: این نهاد تنها یک مجموعه خدماتی نیست، بلکه رسالتی سنگین در پاسداشت فرهنگ شهادت و انتقال ارزش‌های ایثار دارد و باید خانه‌ای امن و قابل اعتماد برای خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان باشد.

وی تأکید کرد: مدیریت در بنیاد شهید باید با روحیه خادمی، صداقت و پرهیز از نگاه‌های سیاسی همراه باشد و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه ارزش‌های انسانی، اعتقادی و حفظ شأن خانواده‌های ایثارگر صورت گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی گفت: نگاه دولت به ایثارگران فراتر از شعار است و تقویت کرامت خانواده‌های شهدا، انسجام اجتماعی و ترویج فرهنگ ایثار از اولویت‌های اساسی دولت به شمار می‌رود.

سلیمانی خواستار همراهی همه دستگاه‌های اجرایی استان با بنیاد شهید شد و افزود: خدمت به ایثارگران مسئولیتی همگانی است و هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به انجام این رسالت بزرگ نیست.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرکل پیشین بنیاد شهید استان، برای مدیرکل جدید آرزوی موفقیت کرد و گفت: رضایت خانواده‌های شهدا و ایثارگران، بهترین معیار سنجش عملکرد مدیران و بزرگ‌ترین سرمایه معنوی برای خدمتگزاران نظام است.