به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نیکلاس مادورو» در پیامی خطاب به اجلاس سران جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (سلاک) و اتحادیه اروپا گفت: از رهبران می‌خواهم که این اجلاس را به اقدامی قاطع برای اعلام دفاع بی‌قید و شرط از آمریکای ما تبدیل کنند.

وی افزود: ونزوئلا کاملاً واضح اعلام می‌کند که هیچ‌گونه قیمومیتی را نمی‌پذیرد و نخواهد پذیرفت.

گفتنی است که دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر جنگی را علیه ونزوئلا آغاز کرده و برخی از اهداف را در این کشور بمباران کرده است. آمریکا همزمان با این حملات ونزوئلا را از نظر سیاسی نیز تحت فشار قرار داده است تا بتواند مادورو را از قدرت برکنار و نفوذ او را در منطقه مهار کند.