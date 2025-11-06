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۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۳۵

سی‌ان‌ان مدعی شد: دولت ترامپ برنامه‌ای برای حمله به ونزوئلا ندارد

سی‌ان‌ان مدعی شد: دولت ترامپ برنامه‌ای برای حمله به ونزوئلا ندارد

شبکه سی ان ان مدعی شد که دولت ترامپ برنامه‌ای برای انجام حملات علیه ونزوئلا ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان به نقل از مسئولان در دولت ترامپ مدعی شد که آمریکا در حال حاضر برنامه‌ای برای انجام حملات در داخل خاک ونزوئلا ندارد و اقدامات نظامی در حوزه کارائیب تنها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جمع آوری اطلاعات انجام می‌شود.

در این گزارش آمده است که مسئولان مذکور به قانون گذاران آمریکایی ابلاغ کرده‌اند که هیچ توجیه قانونی برای حمایت از این حملات وجود ندارد.

پیشتر نیز روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع در کاخ سفید گزارش داد که ترامپ تردید خود را در خصوص حمله علیه خاک ونزوئلا نشان داده چرا که می ترسد این روند برای برکناری مادورو با شکست رو به رو شود.

کد مطلب 6647488

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