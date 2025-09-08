دیدار نماینده ولی فقیه سیستان و بلوچستان با رئیس سازمان تبلیغات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی محامی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد قمی که به سیستان و بلوچستان سفر کرده است، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قمی هدف از سفر به سیستان و بلوچستان را حضور در جشن بزرگ «امت احمد» عنوان کرد و گفت: فعالیت و کار در سیستان و بلوچستان سخت است و با موانع زیادی روبه‌رو می‌باشد و کسی می‌تواند کار کند که شایستگی داشته باشد، چرا که بهانه برای عدم انجام کار بسیار است.

️رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: متأسفانه بودجه دستگاه‌های فرهنگی در کشور بسیار پایین است و جوابگوی اجرای برنامه‌ها نیست و در این جهت باید اقدام اساسی صورت گیرد.

️وی همچنین تصریح کرد: تصویر سیستان و بلوچستان نزد مردم و برخی مسئولان در سطح کشور باید ارتقا پیدا کند و نگاه‌ها نسبت به این استان تغییر یابد.

حجت الاسلام والمسلمین محامی نیز گفت: طبق برنامه‌ریزی قرار است در مناسبت‌های مشترک میان شیعه و اهل سنت سرمایه‌گذاری بیشتری صورت بگیرد و برگزاری جشن «امت احمد» دومین تجربه در راستای همین طرح بود و اولین برنامه در ایام عید قربان برگزار شد که با استقبال خوب مردم شیعه و اهل سنت همراه بود.

️نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان به برگزاری همایش «وحدت و مقاومت» به میزبانی این استان اشاره کرد و گفت: این همایش به خوبی اجرا شد و مهمانان مختلفی از سطح کشور در آن حضور داشتند.

️وی با تأکید بر همکاری اهل سنت با نظام اسلامی افزود: ما در بدنه اهل سنت در استان مشکلی نداریم و جالب اینجاست که در بسیاری از مواقع همکاری اهل سنت با نظام اسلامی بیشتر از شیعیان است.

️آیت‌الله محامی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به بودجه‌های فرهنگی گفت: همواره تأکید داشته‌ام که اگر تنها بخشی از بودجه‌ای که صرف حوزه‌های نظامی می‌شود، به فعالیت‌های فرهنگی و علمی اختصاص یابد، تأثیرگذاری آن به مراتب بیشتر خواهد بود و می‌تواند عامل ایجاد امنیت پایدار باشد.

ایشان تصریح کرد: در طول سال‌هایی که بنده در سیستان و بلوچستان حضور داشتم، همواره در این جهت پیگیری‌هایی صورت گرفت و اقداماتی برای جذب بودجه‌های فرهنگی انجام شد که تا حدودی نیز موفق بوده است.