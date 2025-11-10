به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: امکان پیگیری و طرح شکایت بر دریافت وجوه غیرقانونی در بخش خصوصی از طریق سازمان نظام پزشکی وجود دارد اما وظیفه اصلی نظارت بر این موضوع بر عهده وزارت بهداشت است.
رئیس سازمان نظام پزشکیدرباره چگونگی نظارت بر دریافت وجوه غیرقانونی در بخش خصوصی توضیح داد و گفت: امکان پیگیری و طرح شکایت از طریق سازمان نظام پزشکی وجود دارد اما وظیفه اصلی نظارت بر این موضوع بر عهده وزارت بهداشت است.
به گفته وی، سازمان نظام پزشکی آمادگی دارد در چارچوب اختیارات قانونی خود، گزارشهای مربوط به دریافت وجوه غیرمجاز را بررسی و پیگیری کند، اما برای پیشگیری مؤثر نیاز به همکاری گستردهتر نهادهای نظارتی و بیمهگر است.
در ادامه برنامه، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت سلامت مالی در ارائه خدمات پزشکی اظهار کرد: رؤسای بیمارستانهای خصوصی باید پاسخگوی تخلفات صورتگرفته باشند و ساختار خدمات باید بهگونهای باشد که مانع وقوع تخلف شود.
او ضمن اشاره به ضرورت اصلاح سیاستهای بیمهای کشور افزود: یکی از راههای اساسی مقابله با دریافتهای غیرقانونی، تغییر و بازنگری در ساختار بیمههاست تا رابطه مالی مستقیم میان بیمار و پزشک کاهش یابد و شفافیت بیشتری در نظام پرداختها برقرار شود.
این برنامه همچنین بر اهمیت ایجاد سازوکارهای اجرایی دقیق برای نظارت، بازخورد مردمی و افزایش پاسخگویی مدیران بخش سلامت تأکید داشت.
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