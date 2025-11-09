معرفی نماینده وزارت خارجه در شورای راهبردی دیپلماسی سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو درخواست سازمان نظام پزشکی در جریان دیدار محمد رئیس‌زاده رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، زهرا ارشادی دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه به عنوان نماینده آن وزارتخانه در شورای راهبردی دیپلماسی سلامت سازمان نظام پزشکی معرفی شد.

خانم ارشادی که پزشک و از دیپلمات‌های با سابقه کشور است، پیش از این معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک بوده و در فرآیند عضویت سازمان نظام پزشکی در انجمن جهانی پزشکی (WMA) نیز نقش مؤثر و همکاری ارزشمندی داشته‌اند.