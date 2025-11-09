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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۴۹

معرفی نماینده وزارت خارجه در شورای راهبردی دیپلماسی سلامت

معرفی نماینده وزارت خارجه در شورای راهبردی دیپلماسی سلامت

وزیر امور خارجه، زهرا ارشادی را به عنوان نماینده وزارت امور خارجه در شورای راهبردی دیپلماسی سلامت نظام پزشکی، معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو درخواست سازمان نظام پزشکی در جریان دیدار محمد رئیس‌زاده رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، زهرا ارشادی دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه به عنوان نماینده آن وزارتخانه در شورای راهبردی دیپلماسی سلامت سازمان نظام پزشکی معرفی شد.

معرفی نماینده وزارت خارجه در شورای راهبردی دیپلماسی سلامت

خانم ارشادی که پزشک و از دیپلمات‌های با سابقه کشور است، پیش از این معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک بوده و در فرآیند عضویت سازمان نظام پزشکی در انجمن جهانی پزشکی (WMA) نیز نقش مؤثر و همکاری ارزشمندی داشته‌اند.

کد مطلب 6650442
حبیب احسنی پور

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