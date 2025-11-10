به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ارائه و بررسی طرح «تحلیل هوشمند تصادفات» با حضور نمایندگان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راه فراجا برگزار شد.

در این نشست، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان، فرآیند طراحی و اجرای آزمایشی سامانه سهپات (سامانه هوشمند پایش اطلاعات تصادفات) را تشریح کرد.

سامانه سهپات با هدف تحلیل علمی داده‌های تصادفات و پشتیبانی از تصمیمات پلیس راهور در حوزه ایمنی تردد طراحی شده است.

این سامانه با بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند و مدل‌های یادگیری ماشین، اطلاعات تصادفات را از نظر زمان، مکان و شرایط محیطی تحلیل می‌کند و سپس:

علت‌های اصلی وقوع تصادفات را استخراج می‌کند، نقاط حادثه‌خیز و پرتصادف را شناسایی می‌کندو راهکارهای دقیق و قابل اجرا برای کاهش تصادفات ارائه می‌دهد.

با استفاده از داشبوردهای تحلیلی و تعاملی سهپات، تصویری واضح و قابل استناد از وضعیت ایمنی محورها در اختیار پلیس راهور قرار می‌گیرد و امکان پایش لحظه‌ای و ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی فراهم می‌شود.

در این نشست تأکید شد که با بهره‌گیری از این سامانه، تصمیم‌گیری‌ها از حالت تجربی خارج شده و به سمت تحلیل داده‌محور و هدفمند حرکت می‌کند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تلفات جاده‌ای و مدیریت هوشمند نقاط حادثه‌خیز داشته باشد.

همچنین اشاره شد که استان کرمان یکی از استان‌هایی است که سالانه سهم قابل توجهی از جان باختگان حوادث ترافیکی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و استفاده از سامانه سهپات می‌تواند به بهبود ایمنی راه‌ها و کاهش تصادفات مرگبار در این استان کمک کند.