۲۸ دستگاه وسیله نقلیه مزاحم و متخلف در بروجرد توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدویکیا امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: بهمنظور پیشگیری از وقوع تصادفات خسارتی و جانی، برخورد با رانندگان مزاحم و متخلف و همچنین رفع گرههای ترافیکی، پاکسازی مناطق جرمخیز و برخورد با خردهفروشان مواد مخدر در ۴۸ ساعت گذشته طرح ارتقا انضباط اجتماعی توسط پلیس راهور و با همکاری یگان امداد به اجرا گذاشته شد.
وی با اشاره به توقیف ۱۶ دستگاه خودرو و ۱۲ موتورسیکلت مزاحم و متخلف، هفت خردهفروش و کشف یک کیلو و ۵۵۰ گرم انواع مواد مخدر در نتیجه اجرای این طرح، افزود: برای افزایش رضایتمندی مردمی اجرای این طرحها همچنان با جدیت در دستور کار پلیس بوده و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.
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