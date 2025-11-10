به گزارش خبرنگار مهر، فواد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا در همایش ما و غرب با بیان اینکه آمریکایی‌ها کشورهای دنیا را به چهار گروه تقسیم می‌کنند اظهار داشت: یک گروه کشورهایی هستند که منابع طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیک قوی ندارند. آمریکا نسبت به این کشورها دغدغه خاصی ندارد که مثلاً برخی کشورهای آفریقایی یکی از این کشورهاست.

وی افزود: گروه دوم بر خلاف گروه اول موقعیت ژئوپولتیک و منابع طبیعی هم دارند ولی در عین حال بمب اتم هم دارند. در جنگ اوکراین دیدیم که علی رغم اختلاف زیاد روسیه و آمریکا سرباز آمریکایی مقابل سرباز روسیه قرار نگرفت.

ایزدی ادامه داد: گروه سوم برخلاف گروه دوم بمب اتم ندارند ولی غالباً کشورهای همسو تلقی می‌شوند همراه و تابع آمریکا هستند و یک پوشش دفاعی در همراهی با آمریکا ایجاد کرده‌اند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در گروه کشورهای ۴ یعنی کشورهای دشمن قرار دارد اظهار داشت: دلیل این مسئله این است که در ایران انقلاب شده و ربطی به تسخیر لانه جاسوسی ندارد. زمانی که کشوری در گروه ۴ باشد، خیلی فرق نمی‌کند این کشورها چه کار می‌کنند و در هر حالت سیاست‌های خصومت‌آمیز با آنان حفظ می‌شود و راهکار آنان نیز این است که دولت و حکومت تغییر پیدا کند و از این سو اینکه می‌گویند تغییر رفتار صورت گیرد دروغی بزرگ است و منظورشان همان تغییر حکومت است.

ایزدی با بیان اینکه راهکار عبور از آمریکا و دیگر کشورهایی که تابع آمریکا در غرب هستند و عبور از غرب سیاسی است، اظهار داشت: ما با غرب اقتصادی مشکلاتی نداریم و همچنین با غرب علمی مشکلی نداریم.

وی با بیان اینکه تبدیل آمریکا به کشور معمولی در آینده دور ممکن است و باید در حوزه سخت و نرم قوی شویم گفت: باید با افکار عمومی آمریکا همان کاری را کنیم که آمریکا با افکار عمومی ما در داخل کشورمان انجام می‌دهد.