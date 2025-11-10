به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران پس از بررسی‌های گسترده، به این نتیجه رسیده که در پست مدافع چپ یک «نقاط ضعف ساختاری» وجود دارد که باید جدّی گرفته شود. در این مسیر، امیر قلعه‌نویی تصمیم گرفت تا ضمن استفاده از بازیکنان مختلف، یک چاره بلندمدّت پیدا کند.

چرا مدافع چپ

در ترکیب و سیستم دفاعی تیم ملی تحت امر قلعه نویی، جای یک مدافع چپ تخصصی خالی است. بازیکنانی که در این پست بازی می‌کنند یا مهارت کامل ندارند یا با شرایط تاکتیکی تیم هماهنگ نیستند. قلعه‌نویی با این دیدگاه که «باید دفاع چپ تخصصی انتخاب شود» وارد عمل شد.

او که روزگاری از احسان حاج‌صفی و حتی امید نورافکن در آن سمت استفاده می‌کرد برای پست حساس دفاع کناری خود تصمیم متفاوتی گرفت و این‌بار به این نتیجه رسید که ناچار است به میلاد محمدی تکیه کند.

انتخاب میلاد محمدی

در شرایطی که گزینه‌های جدید داخلی یا دوتابعیتی نتوانستند به سطح مدنظر برسند، قلعه‌نویی بار دیگر چشمانش را به سمت میلاد محمدی دوخت. محمدی که زمانی از لیست اصلی تیم حذف شده بود، حالا در فاصله ۲۴۵ روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ به یکی از نامزدهای اصلی برای پست دفاع چپ تبدیل شده است. در همین اردو، علی نعمتی نیز به عنوان مدافع چپ مورد بررسی قرار گرفت، اما آنچه مسلم است، محمدی فعلاً به عنوان گزینه اول دیده می‌شود تا در آستانه تجربه سومین جام جهانی خود باشد.

تلاش برای جذب دوتابعیتی‌ها

کادرفنی تیم حتی به دنبال گزینه‌های دو تابعیتی هم رفت تا بلکه یک مدافع چپ باثبات با قابلیت‌های بین‌المللی جذب شود، اما آن دسته نیز به هر بهانه‌ای نیامدند. به این ترتیب مشکل کمبود بازیکن در این سمت همچنان به عنوان یک چالش فوری باقی ماند.

در فاصله چند ماه تا آغاز جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، این پست به یکی از نقاط اصلی تمرکز کادر فنی تبدیل شده است. محمدی که بازگشتی قابل توجه داشته، اکنون اولین مسافر احتمالی هواپیمای تیم ملی می‌تواند باشد. قلعه‌نویی در مصاحبه‌هایش تأکید کرده که شرایط حاضر نباید به «صعودِ صرف» ختم شود بلکه باید به «درخششی» در تورنمنت اصلی تبدیل شود.

برنامه بازی‌های تیم ملی در آبان ماه نیز در حالی است که محمدی گزینه اصلی حضور در دفاع چپ است.

برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال در تورنمنت العین:

برنامه زمان‌بندی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

* پنجشنبه ۲۲ آبان

- ایران - کیپ ورد

* جمعه ۲۳ آبان

- ازبکستان - مصر

بازی رده بندی روز دوشنبه ۲۶ آبان و فینال در روز سه شنبه ۲۷ آبان برگزار می‌شود.