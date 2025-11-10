تیم ملی فوتبال در تهران تمرین می کند؛ پرواز صبح به شب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران قرار بود ساعت ۱۳ راهی کشور امارات شود اما به دلیل کارشکنی در صدور روادید برخی از اعضای تیم، این پرواز لغو شد تا برنامه تمرینی ملی‌پوشان نیز تغییر کند.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی برای حفظ شرایط بدنی بازیکنان تصمیم گرفت تمرین سبکی را در مرکز ملی فوتبال برگزار کند و بازیکنان سپس راهی فرودگاه شوند تا طبق برنامه جدید ارائه شده از سوی اماراتی‌ها ساعت ۲۲:۲۰ راهی این کشور شده تا در تورنمنت العین شرکت کنند.

تیم ملی ایران قرار است پنجشنبه در نخستین دیدارش در این تورنمنت به مصاف کیپ‌وِرد برود. بازی رده‌بندی روز دوشنبه ۲۶ آبان و فینال نیز روز سه‌شنبه ۲۷ آبان با توجه به نتیجه بازی ازبکستان و مصر برگزار خواهد شد.