به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه علی علیپور مهاجم ملیپوش پرسپولیس نسبت به مبلغ قرارداد خود و بازیکنانی مانند سروش رفیعی، میلاد محمدی، میلاد سرلک و چند بازیکن جوان دیگر اعتراض کرد، حالا هیئت مدیره پرسپولیس تصمیم گرفته برای پایاندادن به این چالش، متمم مالی به قرارداد آنها اضافه کند.
این بازیکنان طی ماههای گذشته بارها موضوع اصلاح قرارداد را پیگیری کرده بودند اما پس از پیروزی ۳ بر صفر پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان، اعتراضاتشان بهصورت علنی مطرح شد. همین موضوع روند بررسی در باشگاه را سرعت بخشید.
بر اساس تصمیم تازه هیئتمدیره، قرار است برای هر یک از این بازیکنان متممی بین ۴ تا ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شود تا رقم قراردادشان با توجه به شرایط فصل جاری افزایش یابد.
از سوی دیگر، باشگاه پرسپولیس قصد دارد مذاکرات برای تمدید زودهنگام قرارداد بازیکنانی مانند علی علیپور را نیز آغاز کند، اما هنوز این مهاجم ملیپوش پاسخ نهایی و مثبتی به پیشنهاد باشگاه نداده است.
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