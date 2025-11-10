به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی تا چند روز دیگر قرار است با ۱۲ کشتی‌گیر به عازم ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض شوند. فرنگی‌کاران در ۶ وزن المپیکی و با ترکیبی از کشتی‌گیران جوان و باتجربه در این مسابقه حضور خواهند داشت. در کشتی فرنگی علی احمدی وفا در ۶۰ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی در ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در ۱۳۰ کیلوگرم به میدان می‌روند.

در کشتی آزاد ایران هم با ۶ وزن المپیکی علی مؤمنی در وزن ۵۷ کیلوگرم، رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم، یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم، کامران قاسم پور در وزن ۸۶ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم در این مسابقات شرکت خواهد کرد.

گوش‌شکسته‌های ایران این روزها تمرینات خود را پیگیری می‌کنند و به احتمال زیاد روز ۲۴ آبان ماه راهی ریاض خواهند شد. مسابقات کشتی فرنگی روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان ماه و مسابقات کشتی آزاد هم ۲۹ و ۳۰ آبان برگزار خواهد شد.

فرنگی‌کاران ایران صبح امروز پیش از شروع تمرینات، یاد و خاطره مرحوم صابر کاظمی ملی‌پوش والیبال ایران را زنده نگه داشتند. کاظمی ستاره ۲۶ ساله والیبال ایران که به علت حادثه مغزی در قطر دچار مرگ مغزی شده بود در تاریخ ۱۴ مهرماه درگذشت.

محمدهادی ساروی ملی‌پوش کشتی فرنگی در مورد زنده یاد صابر کاظمی پیش از شروع تمرین گفت: صابر کاظمی عزیز قهرمان بزرگی بود و همه کشتی‌گیران فرنگی درگذشت او را تسلیت می‌گویند. روح او شاد باشد.

همچنین پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: در روزهای گذشته یکی از ورزشکاران ملی ما، صابر کاظمی جوان برومندی که باعث فخر والیبال ایران بود در اثر یک سانحه درگذشت. جایگاه این جوان حتماً خوب و ویژه است. برای خانواده او از خدای بزرگ صبر عظیم درخواست دارم.