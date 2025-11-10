به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این بیانیه به بیان پنج انتظار از فعالان اقتصادی پرداخته‌اند.

در متن بیانیه رؤسای سه اتاق آمده است: مردم عزیز ایران همواره و به‌ویژه در دوره اخیر، اثبات کرده‌اند که حفظ کیان ایران برای آنان از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. اینک که کشور در مقطعی کلیدی از تاریخ خود قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به تداوم همبستگی ملی، اعتماد عمومی و مسئولیت‌پذیری جمعی نیاز داریم. شرایط اقتصادی و تحولات منطقه‌ای ایجاب می‌کند که همه ارکان جامعه، به ویژه جامعه فعالان اقتصادی، با درایت، مردم‌داری و وجدان حرفه‌ای عمل کنند.

این بیانیه می‌افزاید: پایبندی به ملاحظات اقتصادی و پرهیز از فرصت‌طلبی از سوی برخی فعالان، پایه‌ای‌ترین اصل در ایجاد و تقویت انسجام ملی است؛ زیرا رفتار اقتصادی عادلانه، ضامن ثبات اجتماعی و تقویت سرمایه اعتماد عمومی خواهد بود.

در بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران آمده است: این اتاق‌ها به عنوان سه رکن اصلی نمایندگی بخش خصوصی و تعاونی کشور - با تأکید بر نقش بی‌بدیل تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و اصناف در حفظ ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی و به پاس اتحاد، انسجام و فداکاری ملت بزرگ ایران، از همه فعالان اقتصادی انتظار دارند:

- با پایبندی به اصول انصاف، قانون‌مداری و مسئولیت اجتماعی، در جهت تأمین منصفانه نیازهای مردم گام بردارند.

- با شفافیت در معاملات و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، به تقویت اعتماد عمومی یاری رسانند.

- در این برهه، انسجام ملی را بر منافع کوتاه‌مدت فردی و گروهی مقدم بدارند و با عملکرد مسئولانه، سهم خود را در صیانت از اقتصاد کشور ایفا کنند.

- در برابر معدود رفتارهای سوداگرانه، احتکار، گران‌فروشی و فرصت‌طلبی - که موجب خدشه‌دار شدن شرافت جامعه بزرگ فعالان اقتصادی است - سکوت نکنند و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی، برخورد با متخلفان را تسهیل نمایند.

- ضمن قدردانی از مواجهه و رفتار مسئولانه و دلسوزانه بازار، تولیدکنندگان و آحاد فعالان اقتصادی در جنگ دوازده روزه، رؤسای سه اتاق خود را موظف می‌دانند که مطالبات به‌حق همکاران نزد دولت و مقامات رسمی، و نیز هر گونه نارسایی یا پیشنهاد سازنده واصله از سوی همکاران را تا حصول نتیجه، مجدانه پیگیری کنند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، در پایان این بیانیه آمده است: بدیهی است که آرامش و پایداری اقتصادی کشور، محصول رفتار مسئولانه همه ماست. سه اتاق مذکور، ضمن تمرکز بر تسهیل فعالیت‌ها و حمایت از فعالان قانون‌مدار و شرافتمند اقتصادی، هرگونه رفتار مخرب اقتصادی را مغایر با منافع ملی دانسته و در کنار دستگاه‌های ذی‌ربط، برای مقابله با آن همکاری خواهند کرد. ضمن قدردانی از تلاش‌های صادقانه فعالان اقتصادی در سراسر کشور، از همه اعضای خانواده بزرگ تولید، تعاون و اصناف دعوت می‌شود که با تقویت انصاف، اعتماد و امید، نقشی مؤثر در عبور سرافرازانه کشور از شرایط کنونی ایفا نمایند.