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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲

جودکی: انبارهای فاقد ثبت سامانه‌ای تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند

جودکی: انبارهای فاقد ثبت سامانه‌ای تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند

ری- مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با تأکید بر برخورد قاطع با محتکران گفت: انبارهای فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر برخورد قاطع با محتکران گفت: انبارهای فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در حاشیه بازدید از انبارهای کالای اساسی در شهرستان ری اظهار داشت: هدف اصلی از اجرای این طرح، شناسایی انبارهایی است که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده‌اند و فاقد ورودی و خروجی مشخص هستند. با اینگونه موارد به‌صورت قانونی و بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به روند نظارت‌ها افزود: تیم‌های بازرسی تعزیرات با دقت کامل، مدارک و مستندات انبارها را بررسی می‌کنند و تمامی انبارهای شهرستان ری به‌صورت مرحله‌ای مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت، محتکران باید بدانند که کالاهای احتکارشده پس از کشف، با نرخ مصوب در بازار عرضه می‌شود و تعزیرات در این مسیر با هیچ فرد یا نهادی مماشات نخواهد کرد.

جودکی با تأکید بر شفاف‌سازی جریان کالا در سطح استان تهران تصریح کرد: بررسی دقیق فاکتورهای خرید و فروش، مجوزهای نگهداری کالا و ثبت‌های سامانه‌ای در دستور کار تیم‌های بازرسی قرار دارد و هر انباری که فاقد ثبت در سامانه جامع باشد یا ورودی و خروجی مشخصی نداشته باشد، مشمول برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری سایر نهادهای نظارتی در حال اجراست و هدف آن، افزایش شفافیت در بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

وی در پایان گفت: صیانت از حقوق مردم و مقابله با تخلفاتی که معیشت جامعه را تهدید می‌کند، از اولویت‌های اصلی تعزیرات است و با رصد دقیق بازار، شناسایی انبارهای غیرمجاز، برخورد با گران‌فروشی و احتکار، تلاش می‌کنیم آرامش را به بازار بازگردانیم.

کد مطلب 6651490

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