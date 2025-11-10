به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر برخورد قاطع با محتکران گفت: انبارهای فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران در حاشیه بازدید از انبارهای کالای اساسی در شهرستان ری اظهار داشت: هدف اصلی از اجرای این طرح، شناسایی انبارهایی است که در سامانه جامع انبارها ثبت نشدهاند و فاقد ورودی و خروجی مشخص هستند. با اینگونه موارد بهصورت قانونی و بدون هیچگونه اغماض برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به روند نظارتها افزود: تیمهای بازرسی تعزیرات با دقت کامل، مدارک و مستندات انبارها را بررسی میکنند و تمامی انبارهای شهرستان ری بهصورت مرحلهای مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت، محتکران باید بدانند که کالاهای احتکارشده پس از کشف، با نرخ مصوب در بازار عرضه میشود و تعزیرات در این مسیر با هیچ فرد یا نهادی مماشات نخواهد کرد.
جودکی با تأکید بر شفافسازی جریان کالا در سطح استان تهران تصریح کرد: بررسی دقیق فاکتورهای خرید و فروش، مجوزهای نگهداری کالا و ثبتهای سامانهای در دستور کار تیمهای بازرسی قرار دارد و هر انباری که فاقد ثبت در سامانه جامع باشد یا ورودی و خروجی مشخصی نداشته باشد، مشمول برخورد قانونی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری سایر نهادهای نظارتی در حال اجراست و هدف آن، افزایش شفافیت در بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.
وی در پایان گفت: صیانت از حقوق مردم و مقابله با تخلفاتی که معیشت جامعه را تهدید میکند، از اولویتهای اصلی تعزیرات است و با رصد دقیق بازار، شناسایی انبارهای غیرمجاز، برخورد با گرانفروشی و احتکار، تلاش میکنیم آرامش را به بازار بازگردانیم.
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