حسینی: ریحانه کریمی جنگید افتخار آفرینی کرد

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، سید الهام حسینی اظهار داشت: تبریک میگویم خدمت مردم عزیز ایران و جامعه ورزش. ریحانه امروز واقعاً جنگید. رقابت بسیار نزدیک بود و او با حریفان قدری روبهرو شد. سطح مسابقات بازیهای همبستگی نسبت به رقابتهای آسیایی بسیار بالاتر بود؛ وزنههایی که اینجا زده شد در حد مسابقات جهانی بود.
او درباره وضعیت وزنهبردار کشورمان در این رقابتها افزود: تمام تلاش ما این بود که ریحانه بتواند در دوضرب و مجموع مدال بگیرد. با وجود رقبای سخت، خوشبختانه توانست به این هدف برسد و برای ایران افتخارآفرینی کند.
سرمربی تیم ملی همچنین از ادامه حضور بانوان وزنهبردار کشورمان در روزهای آینده خبر داد و گفت: فردا دو نفر دیگر از بچهها وارد رقابت میشوند؛ خانم سید زهرا حسینی در دسته ۷۷ و خانم مهسا بهشتی در دسته ۸۶ کیلوگرم. امیدوارم با دعای مردم، بتوانند از فرصتشان استفاده کرده و مدالهای دیگری برای ایران به ارمغان بیاورند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتظار مدال از ریحانه کریمی را داشتند، حسینی گفت: بله، ما توقع مدال داشتیم، اما میدانستیم رقابت بسیار نزدیک است. شرایط مسابقه با تمرین متفاوت است؛ استرس، فشار روانی و لحظهای از دست رفتن تمرکز ممکن است کار را سخت کند. با این حال، خوشبختانه ریحانه توانست خودش را جمع کند. خیلی سخت است وقتی دو حرکت را از دست میدهی، بتوانی در حرکت سوم برگردی، اما خدا کمک کرد و او موفق شد و همین باعث شد مدال به دست بیاید.
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