به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه در نشست کارگروه «اصلاح شبکه فشار ضعیف با تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار» با تشریح مزایای اجرای این طرح گفت: کل شبکه برق فشار ضعیف هوایی هرمزگان ۸۷۰۸ کیلومتر است که حدود نیمی از این شبکه هنوز بصورت سیم مسی وجود دارد.

وی با اشاره به عقب ماندگی‌ها در این حوزه از تلاش‌های همکاران و نیروهای اجرایی برق هرمزگان در شتاب بخشی به اجرای طرح‌های توسعه شبکه تقدیر کرد و افزود: تلاش می‌شود ۴۲۸۲ کیلومتر شبکه سیم مسی نیز با سرعت بیشتری به کابل خودنگهدار تبدیل شود که تاکنون ۴۴۲۶ کیلومتر از شبکه برق فشار ضعیف هوایی استان که معادل ۵۱ درصد آن است به کابل خودنگهدار ارتقا یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با یادآوری اینکه برای سال جاری تبدیل ۶۱ درصد از شبکه برق فشار ضعیف هوایی به کابل خودنگهدار تبدیل می‌شود اضافه کرد: اهمیت و مزایای این تغییرات برای بهبود کیفیت خدمات برق‌رسانی مشهود است.

ساعدپناه به برخی از مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: تبدیل سیم‌های مسی به کابل‌های خودنگهدار یکی از اقدامات کلیدی در بهبود زیرساخت‌های برق‌رسانی است. این تغییر نه تنها به افزایش ایمنی شبکه کمک می‌کند، بلکه با کاهش خطرات ناشی از تماس با سیم‌های برقی، سلامت عمومی را نیز تضمین می‌کند و همچنین، کابل‌های خودنگهدار به دلیل طراحی خاص خود، مقاومت بیشتری در برابر شرایط جوی نامساعد دارند و این امر باعث کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان مزیت دیگر این اقدام را، افزایش ظرفیت شبکه برای تأمین برق مورد نیاز دانست و افزود: کابل‌های خودنگهدار قابلیت انتقال بار بیشتری را دارند و این ویژگی به شرکت توزیع نیروی برق کمک می‌کند تا پاسخگوی نیازهای روزافزون مصرف‌کنندگان باشد.