سرهنگ بختیار ناصری، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سارقان کابلهای برق با سوزاندن روکش سیمهای مسی، اقدام به جداسازی مس کرده و آن را به فروش میرسانند.
وی افزود: در ادامه اقدامات پلیسی، مقادیری کابل مسی مسروقه از یک مالخر کشف شده که نشاندهنده وجود چرخه خرید و فروش این اموال است.
سرهنگ ناصری با اشاره به پیامدهای این سرقتها تصریح کرد: قطع کابلهای برق بهویژه در تابلوهای برق، موجب اختلال در شبکه توزیع شده و در نهایت به سوختن وسایل برقی منازل مسکونی منجر میشود.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام اداره برق، تاکنون حدود ۵۰ فقره گزارش و شکایت مردمی در این زمینه ثبت شده که شامل خسارت به آسانسور، تلویزیون، سیستمهای صوتی و تصویری و سایر لوازم برقی است و مجموع این خسارات بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
رئیس عملیات ویژه پلیس آگاهی کردستان خاطرنشان کرد: در این رابطه یک سارق شناسایی شده و اقدامات برای دستگیری وی و سایر عوامل مرتبط ادامه دارد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما