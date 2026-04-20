  1. استانها
  2. کردستان
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

کشف کابل‌های مسی مسروقه از مالخر در کردستان؛ خسارت ۵۰ میلیارد تومانی

سنندج- رئیس عملیات ویژه پلیس آگاهی کردستان از کشف کابل‌های برق از مالخر خبر داد و گفت: سرقت این کابل‌ها موجب اختلال در شبکه برق و وارد شدن خسارات ۵۰ میلیاردی به وسایل برقی شهروندان شده است.

سرهنگ بختیار ناصری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سارقان کابل‌های برق با سوزاندن روکش سیم‌های مسی، اقدام به جداسازی مس کرده و آن را به فروش می‌رسانند.

وی افزود: در ادامه اقدامات پلیسی، مقادیری کابل مسی مسروقه از یک مالخر کشف شده که نشان‌دهنده وجود چرخه خرید و فروش این اموال است.

سرهنگ ناصری با اشاره به پیامدهای این سرقت‌ها تصریح کرد: قطع کابل‌های برق به‌ویژه در تابلوهای برق، موجب اختلال در شبکه توزیع شده و در نهایت به سوختن وسایل برقی منازل مسکونی منجر می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام اداره برق، تاکنون حدود ۵۰ فقره گزارش و شکایت مردمی در این زمینه ثبت شده که شامل خسارت به آسانسور، تلویزیون، سیستم‌های صوتی و تصویری و سایر لوازم برقی است و مجموع این خسارات بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس عملیات ویژه پلیس آگاهی کردستان خاطرنشان کرد: در این رابطه یک سارق شناسایی شده و اقدامات برای دستگیری وی و سایر عوامل مرتبط ادامه دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6805937

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها