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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

اعتراف نظافتچی به سرقت ۳۷۰۰ دلار از صاحبخانه

اعتراف نظافتچی به سرقت ۳۷۰۰ دلار از صاحبخانه

سر کلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: زن نظافتچی که با سوءاستفاده از اعتماد صاحبخانه دلارهای او را سرقت کرده بود، پس از اظهارات ضدونقیض در بازجویی‌های پلیسی لب به اعتراف گشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: طی گزارش یکی از شهروندان مبنی سرقت سه هزار و ۷۰۰ دلاری از منزل خود، تیم کلانتری ۱۴۲ کن عملیات خود را برای دستگیری عوامل این سرقت آغاز کرد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از تحقیقات تخصصی و شگردهای نوین پلیسی، مأموران پلیس متوجه اظهارات ضد و نقیض خانمی که به عنوان نظافتچی در منزل کار می‌کرد شدند.

وی تصریح کرد: متهم طی بازجویی‌های فنی تیم عملیات کلانتری لب به اعتراف گشود و به جرم خود مبنی بر سرقت دلارها از مالباخته اعتراف کرد.

سرکلانتر دوم در ادامه افزود: وی انگیزه خود را از سرقت اطلاع از مکان دلارها و غفلت صاحبخانه عنوان کرد که طی این اعتراف پرونده تکمیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.

وی در پیایان به شهروندان توصیه کرد: ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک حتماً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6652581

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