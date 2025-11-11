اعتراف نظافتچی به سرقت ۳۷۰۰ دلار از صاحبخانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: طی گزارش یکی از شهروندان مبنی سرقت سه هزار و ۷۰۰ دلاری از منزل خود، تیم کلانتری ۱۴۲ کن عملیات خود را برای دستگیری عوامل این سرقت آغاز کرد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از تحقیقات تخصصی و شگردهای نوین پلیسی، مأموران پلیس متوجه اظهارات ضد و نقیض خانمی که به عنوان نظافتچی در منزل کار می‌کرد شدند.

وی تصریح کرد: متهم طی بازجویی‌های فنی تیم عملیات کلانتری لب به اعتراف گشود و به جرم خود مبنی بر سرقت دلارها از مالباخته اعتراف کرد.

سرکلانتر دوم در ادامه افزود: وی انگیزه خود را از سرقت اطلاع از مکان دلارها و غفلت صاحبخانه عنوان کرد که طی این اعتراف پرونده تکمیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.

وی در پیایان به شهروندان توصیه کرد: ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک حتماً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.