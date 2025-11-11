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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

آغاز توزیع مرغ منجمد ۱۲۲ هزار تومانی در هرمزگان

آغاز توزیع مرغ منجمد ۱۲۲ هزار تومانی در هرمزگان

بندرعباس- توزیع مرغ منجمد با نرخ مصوب در سطح استان در کلیه شهرستان ها از امروز آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، هر کیلوگرم مرغ منجمد داخلی با قیمت مصوب ۱۲۲ هزار تومان از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی مصرف فروشگاه‌های تعاون روستایی و فروشگاه‌های منتخب امین واحدهای صنفی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

هدف از اجرای این طرح را تنظیم بازار، حمایت از مصرف‌کنندگان و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای گوشت مرغ عنوان است با توجه به نوسانات قیمتی در بازار مرغ گرم، توزیع مرغ منجمد می‌تواند نقش مؤثری در کنترل قیمت‌ها و تأمین نیاز خانوارهای کم برخوردار ایفا کند.

این کالای اساسی از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های تعاون روستایی و مراکز منتخب توزیع خواهد شد و نظارت بر روند توزیع و قیمت عرضه نیز توسط بازرسان حوزه نظارت سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های نظارتی در حال انجام است.

کد مطلب 6652526

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