۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۶

نایب‌ قهرمانی ورزشکاران دارای معلولیت کرمان در مسابقات کشوری

کرمان- تیم دختران و پسران دارای معلولیت استان کرمان نایب قهرمان هجدهمین دوره جشنواره ورزشی افراد دارای معلولیت کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ورزشکاران دختر و پسر دارای معلولیت استان کرمان که در هجدهمین دوره مسابقات جشنواره ورزشی افراد دارای معلولیت سراسر کشوردر مازندران شرکت کرده بودند، موفق شدند با کسب ۶ مدال طلا، ۳ نقره و ۶ برنز به مقام نایب قهرمانی این مسابقات دست پیدا کنند.

در این مسابقات در بخش پسران تیم کرمان موفق شد ۳ مدال طلای رشته‌های دومیدانی، پنالتی گلبال و تنیس روی میز ،۲ مدال نقره رشته‌های آمادگی جسمانی و دومیدانی و ۱ مدال برنز رشته دومیدانی را کسب نماید.

همچنین در بخش دختران نیز ۳ مدال طلای رشته‌های ویلچررانی، پنالتی گلبال و دومیدانی، ۱ مدال نقره رشته دومیدانی و ۵ مدال برنز رشته‌های فوتبال دستی، شطرنج، دومیدانی و آمادگی جسمانی را به دست آورد.

در این مسابقات تیم خراسان رضوی به مقام اول دست یافت، تیم کرمان نایب قهرمان شد و تیم استان تهران نیز مقام سوم را از آن خود کرد.

گفتنی است هجدمین جشنواره ورزشی افراد دارای معلولیت کشور با شرکت ۳۸۰ ورزشکار از نابینایان، ناشنوایان و معلولین جسمی حرکتی از سراسر کشور در شهر بابلسر استان مازندران برگزار شد.

