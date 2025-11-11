سلیمانی: ۵۲ درصد نیروی پایانه نفتی جاسک باید از بومیان شهرستان جذب شود

به گزارش خبرنگار مهر، خالد سلیمانی رئیس شورای شهر جاسک ظهر سه شنبه با عباس اسد روز مدیرعامل پایانههای نفتی کشور دیدار و گفت و گو کرد و در این جلسه سلیمانی خواستار جذب ۵۲ درصد از نیروی انسانی مورد نیاز پایانه نفتی جاسک از بین افراد غیر تخصصی و با قید سهمیه بومی شهرستان شد.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی چهار نفره با محوریت پایانه نفتی شورای شهر، شوراهای منطقه، دهیاران، اداره کار و فرمانداری را مطرح کرد: تا مشکلات اجرایی مربوط به این موضوع بررسی و حل شود.
در ادامه موضوع مسئولیتهای اجتماعی شهرستان که با گره کوچکی مواجه شده بود مورد بحث قرار گرفت و قرار شد تا این مشکل از طریق خالد سلیمانی و رایزنیهای مجمع نمایندگان با سازمان بنادر مرتفع شود و بند مسئولیتهای اجتماعی در شهرستان به اجرا درآید.
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