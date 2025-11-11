آیت الله جوادی آملی: خانه تاریخی ملاصدرا به موزه علمی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در دیدار با فرامرز عظیمی و جمعی از معاونان و مدیران شهرداری با تأکید بر ضرورت گسترش خدمات شهری در مناطق مختلف استان قم، بیان کرد: قم گرچه از نظر فرهنگی استانی غنی است، اما از نظر طبیعی و منابع طبیعی، استانی محروم به شمار می‌آید. با این حال، در شرق و غرب قم، روستاها و مناطق پربرکتی وجود دارد که شهرداری باید نسبت به توسعه و ارائه خدمات در آن مناطق نیز اهتمام ورزد. اگر شرح صدر وجود داشته باشد، می‌توان از این ظرفیت‌های طبیعی و ییلاقی برای خدمت به شهر و شهروندان بهره گرفت؛ این مناطق هم می‌توانند به شهر خدمت بدهند و هم از شهر خدمت بگیرند.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی منطقه کهک، اظهار کرد: خانه تاریخی صدرالمتألهین در منطقه کهک، ظرفیتی ارزشمند است که می‌توان آن را به موزه و کتابخانه‌ای علمی تبدیل کرد. این کار در توان شهرداری قم است و شایسته است از چنین فرصت‌هایی برای توسعه فرهنگی شهر استفاده شود.

وی همچنین با اشاره به لزوم توجه به محیط زیست و فضای سبز، افزود: شما همه اطراف قم را محله خود بدانید و برای شهرها و روستاهای اطراف نیز برنامه‌ریزی کنید. ایجاد فضای سبز و توجه به منابع طبیعی، به‌ویژه در مناطق اطراف، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

آیت الله جوادی آملی جوادی آملی با تأکید بر اینکه «نشاط حقیقی در اقتصاد مردم است»، افزود: اگر مردم را با فیلم و نمایش بخندانیم، این نشاط کاذب است؛ نشاط واقعی آن است که اقتصاد مردم سامان یابد.

وی در ادامه با اشاره به سخن امیرالمؤمنین علی (ع) که فرمودند «الناس کلّهم أحرار»، بیان کرد: چهارده قرن پیش مولا علی (ع) فریاد زد که مردم آزادند، تا زمانی که به حریم دیگران تجاوز نکنند. ما باید قدر این فرهنگ غنی را بدانیم. انسانیت و آزادی آن است که جامعه‌ای بسازیم که در آن کسی محتاج نباشد.

آیت الله جوادی آملی گفت: خیلی بدیهی است که در کشور نباید اختلاس و حقوق‌های نجومی باشد، کشوری با منابع فراوان نفت، گاز و ثروت‌های طبیعی نباید دست نیاز به سوی دیگران دراز کند، اداره کشور با رویکرد کمیته امدادی درست نیست و باید با همت و تلاش، فقر را ریشه‌کن کنیم نه اینکه تنها به فقیران کمک کنیم. لازم نیست زیاد سخن گفته شود؛ کافی است بیراهه نرویم و راه کسی را نبندیم، آن‌گاه همه کارها درست خواهد شد.