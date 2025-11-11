به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه سهشنبه در نشست با اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کیش اینوکس ۲۰۲۵ با اشاره به اولویت بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و فناور، جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و انتقال فناوریهای نوین از جمله ابزارهای تحقق این اهداف است.
وی افزود: ظرفیتهای اقتصادی استان اردبیل از جمله منطقه آزاد تجاری و صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی، نقش این مناطق را در توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی، گسترش اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی صنایع و خدمات مهم ارزیابی شد.
استاندار اردبیل گفت: اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای حضور فعال در همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل و نمایشگاه بینالمللی اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ حضور یابند.
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