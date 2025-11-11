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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۵۸

امامی: بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت است

امامی: بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت است

اردبیل-استاندار اردبیل گفت: بهینه‌سازی مصرف انرژی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای فرهنگ مصرف انرژی از مهم‌ترین اولویت‌های اجرایی استان در حوزه انرژی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه سه‌شنبه در نشست با اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کیش اینوکس ۲۰۲۵ با اشاره به اولویت بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و انتقال فناوری‌های نوین از جمله ابزارهای تحقق این اهداف است.

وی افزود: ظرفیت‌های اقتصادی استان اردبیل از جمله منطقه آزاد تجاری و صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی، نقش این مناطق را در توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی، گسترش اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی صنایع و خدمات مهم ارزیابی شد.

استاندار اردبیل گفت: اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای حضور فعال در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل و نمایشگاه بین‌المللی اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ حضور یابند.

کد مطلب 6652943

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