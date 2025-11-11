قاسمی به برنز ماده شنای ۲۰۰ متر آزاد رسید

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، چهارمین روز از مسابقات شنا در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی، امروز ۲۰ آبان ماه در نوبت صبح از ساعت ۱۰ و نوبت عصر از ساعت ۱۸ آغاز شد.

محمد قاسمی و علی رشیدپور با ثبت رکوردهای ۱:۵۲:۷۰ و ۱:۵۴:۲۰ به فینال ۲۰۰ متر آزاد صعود کردند. در فینال قاسمی با ثبت رکورد ۱:۵۰:۶۳ موفق شد مدال برنز این ماده را به دست آورد.

آراد مهدی‌زاده در رقابت قبلی با رکورد ۲۸:۶۲ ثانیه در ۵۰ متر قورباغه موفق به نیمه‌نهایی شد و پس از آن با رکورد ۲۸:۶۷ ثانیه به فینال این ماده رسید.

مهرشاد افقری و محمدمهدی غلامی، ۲ نماینده دیگر شنای پروانه کشورمان در نیمه‌نهایی ۱۰۰ متر پروانه موفق شدند به ترتیب رکوردهای ۵۵:۰۳ و ۵۵:۴۷ را ثبت و به نیمه‌نهایی صعود کنند.

ملی‌پوشان ایران پس از ثبت رکوردهای ۵۴:۷۱ و ۵۵:۳۸ ثانیه، نیمه‌نهایی را به پایان بردند و درپایان افقری موفق شد به فینال این رقابت‌ها صعود کند. هومر عباسی نیز در اولین رقابت نوبت عصر امروز، موفق شد در بخش نیمه

نهایی این ماده با ثبت رکورد ۲۵:۸۸ به عنوان نفر سوم به فینال این رقابت‌ها صعود کند و رکورد ملی را نیز بشکند.

ملی‌پوشان کشورمان در نوبت صبح نتایج زیر را به دست آوردند:

صعود به ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی با ثبت رکورد ۳:۴۸:۷۹

گفتنی است؛ عبدلی در روزهای گذشته موفق شد اولین طلای کاروان ایران در این‌دوره از مسابقات را به دست آورد و محمد مهدی غلامی نیز برنز ۲۰۰ متر پروانه را از آن‌خود کرد. در بخش تیمی نیز ملی‌پوشان کشورمان در ماده ۴ در ۲۰۰ متر به مدال برنز برسند. سرمربیگری این تیم به عهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه نیز مربیگری است تیم را به عهده دارند.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی های کشورهای اسلامی هم به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- سامیار عبدلی (۵۰ متر قورباغه)

۲-ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم)

۳ - فاطمه صادقی - کاراته - کاتا انفرادی

مدال نقره

۱- امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی (تنیس روی میز -تیمی)

۲- ایلیا صالحی (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم)

۳- علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم یکضرب)

۴ - علیرضا معینی(وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم مجموع)

مدال برنز

۱-مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)

۲- دانیال شه بخش (بوکس - ۶۰ کیلوگرم)

۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا - ۴ در ۲۰۰ متر)

۴- ریحانه کریمی (وزنه برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم )

۵- ریحانه کریمی (وزنه برداری - مجموع ۶۹ کیلوگرم)

۶- ایلیا صالحی (وزنه برداری - دو ضرب ۸۸ کیلوگرم)

۷- ایلیا صالحی (وزنه برداری - مجموع ۸۸ کیلوگرم)

۸- ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)

۹- محمدمهدی غلامی (شنا - ۲۰۰ متر پروانه)

۱۰- زهرا حسینی (وزنه برداری - ۷۷ کیلوگرم)

۱۱ - علیرضا معینی(وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم دو ضرب)

۱۲ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - یکضرب)

۱۳ - محمد قاسمی - شنا - ۲۰۰ متر آزاد