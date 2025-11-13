آمادگی کامل راهداری اصفهان برای اجرای طرح زمستانی ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد دادخواه در نشست هماندیشی و هماهنگی دستگاههای امدادی و جادهای طرح راهداری زمستانی استان که صبح پنجشنبه در تالار شهروند برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری، اجرای موفق طرح راهداری زمستانی سال ۱۴۰۴ را از اهداف مهم مجموعه راهداری استان دانست.
وی با اشاره به اهمیت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و امدادی استان در فصل سرما اظهار کرد: تلاش میشود تا طرح راهداری زمستانی امسال با کیفیتی بالاتر از سال گذشته و با ارائه خدمات گستردهتر به هموطنان اجرا شود.
دادخواه حضور و همکاری همه دستگاههای عملیاتی از جمله پلیس راه، اورژانس، هلالاحمر و سایر نهادهای امدادی را در این طرح ضروری دانست و افزود: نمایندگان دستگاههای مختلف در جادههای استان حضور فعال خواهند داشت تا ضمن تسهیل عبور و مرور، ایمنی تردد را در محورهای مواصلاتی ارتقا دهند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان ضمن قدردانی از حمایت استاندار، فرمانداران شهرستانها و دیگر دستگاههای اجرایی و امنیتی استان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص جوی پیشرو و احتمال بارشهای گسترده، لازم است همه مجموعهها با انسجام و هماهنگی کامل به استقبال فصل زمستان بروند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با دعای خیر مردم و تلاش همه عوامل اجرایی، مسیرهای مواصلاتی استان در طول زمستان باز و ایمن بماند و نزول رحمت الهی موجب برکت و آرامش برای همه مردم کشور شود.
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