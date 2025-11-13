پیشگیری محور اصلی مدیریت بحران در اصفهان است 

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش، در نشست هم اندیشی و هماهنگی دستگاههای امداد و جادهای طرح راهداری زمستان استان اصفهان که صبح پنجشنبه در سالن تالار شهروند برگزار شد، بر اهمیت آمادگی پیش از بحران تاکید کرد.
وی اظهار کرد: موضوع بسیار مهم و حیاتی در حوزه مدیریت بحران، پیشگیری و آمادگی قبل از وقوع حوادث است.
شیشه فروش ا اشاره به تجارب سالهای گذشته در کشور و بخشهایی از جهان گفت: سال گذشته کشور بارش قابل توجهی نداشت و شهرهای بزرگی مانند تهران و مشهد با شرایط متفاوت مواجه شدند و این مسئله ضرورت برنامه ریزی دقیق برای مدیریت بحران را دوچندان میکند.
مدیر کل مدیریت بحران استان ادامه داد: جلسات متعددی برای تأمین امنیت و حفاظت دامهای سنگین برگزار شده و استانها موظف هستند اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند تا در مواقع بحرانی توان مقابله با مشکلات فراهم باشد.
وی با اشاره به نقش دامپزشکی و بهداشت در پیشگیری از بحرانهای احتمالی مانند شیوع بیماری کرونا گفت: همکاری اداره راه، پلیس و سایر دستگاههای امدادی برای کاهش تلفات جادهای ضروری است.
شیشه فروش با استناد به آمار سالهای اخیر گفت: سال ۱۴۰۲، ۲۰۴۵ نفر جان خود را از دست دادند و سال ۱۴۰۳ نیز پلیس اعلام کرده که ۱۹۴۰۰ نفر جان باختند.
وی اظهار کرد: تجربه نشان میدهد که باید قبل از وقوع بحران همه مؤلفهها و ظرفیتها آماده باشد تا اقدامات پیشگیرانه انجام شود و بحران به حداقل برسد.
وی بر ضرورت آموزش، تهیه تجهیزات و شکل گیری مدیریت بحران در تمامی دستگاهها تاکید کرد و گفت: حساسیت بالایی در این زمینه لازم است تا سلامت مردم تأمین شود.
شیشه فروش اظهار کرد: مانند تجربه کرونا، دامداران باید خود به پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی توجه کنند و دستگاههای اجرایی مانند شهرداری، پلیس، راهداری، هلال احمر و اورژانس باید در زمینه پیشگیری و کنترل حادثه هماهنگ عمل کنند.
وی تاکید کرد: دستگاهها موظف هستند مشکلات را شناسایی و برای استاندار گزارش دهند و برنامه ریزی منسجم برای تمرین و شبیه سازی بحران در جادهها و سایر نقاط استان انجام شود تا آمادگی لازم برای فصل زمستان فراهم باشد.
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