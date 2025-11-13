نخعی: بیابان لوت باید از شعار خارج و به فرصت واقعی توسعه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی صبح پنجشنبه در چهارمین همایش بین‌المللی گردشگری بیابان لوت در نهبندان اظهار داشت: حضور اقشار مختلف مردم از روستاها، شهرها و عشایر در این رویداد نشان‌دهنده تنوع فرهنگی و مذهبی و وحدت مردم نهبندان است که یکی از ویژگی‌های برجسته این شهرستان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه برگزاری همایش بیابان لوت در نهبندان از مطالبات اصلی مردم منطقه بود، افزود: این شهرستان کهن از دیرباز به عنوان «دیار دیرینه‌های پایدار» شناخته می‌شود و در طول تاریخ، حلقه ارتباطی سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان بزرگ بوده است.

نخعی ادامه داد: آثار تاریخی برجای‌مانده در نهبندان از جمله قلعه تاریخی شهر که مربوط به دوره اشکانی است، نشانگر قدمت چند هزار ساله این منطقه است، اما متأسفانه هنوز کاوش و مرمت کامل آن انجام نشده و حتی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اطراف آن آسیب‌هایی جدی وارد کرده است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه گفت: یکی از مطالبات جدی مردم، توجه به محوطه تاریخی «قلعه شاهدژ» است که بر اساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی، قدمتی بیش از دو هزار سال دارد، اما هنوز راه دسترسی مناسب و زیرساخت‌های لازم برای بازدید عمومی در آن فراهم نشده است.

وی با انتقاد از بی‌توجهی به الزامات ثبت جهانی بیابان لوت تصریح کرد: هنوز ابتدایی‌ترین نیازهای گردشگری در این منطقه هنوز فراهم نشده است.

نخعی با اشاره به پروژه نیمه‌تمام جاده نهبندان – شهداد، گفت: در سه سال گذشته پیگیر بازگشایی تنها پنج کیلومتر از مسیر بودیم، اما هنوز این کار به سرانجام نرسیده است. وقتی مسیر دسترسی مناسب وجود ندارد، نباید از نبود سرمایه‌گذار در منطقه گلایه کرد؛ چرا که هیچ سرمایه‌گذاری بدون زیرساخت وارد نمی‌شود.

وی افزود: در حالی که بیابان لوت به‌عنوان یکی از گرم‌ترین نقاط زمین در فهرست جهانی ثبت شده، پس از دوران کرونا تنها حدود ۷۰۰ گردشگر خارجی از آن بازدید کرده‌اند که این آمار برای چنین ظرفیت بزرگی تأسف‌آور است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه با انتقاد از بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها، گفت: متأسفانه جز دانشگاه بیرجند، فرمانداری و شهرداری نهبندان، سایر بخش‌ها در توسعه گردشگری بیابان لوت فعال نبوده‌اند، در حالی که انتظار می‌رود همه نهادها در این زمینه همراه باشند.

وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم این همایش‌ها اثرگذار باشد باید خروجی مشخصی داشته باشد؛ جذب سرمایه‌گذار، ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری هدفمند. صرف برگزاری چند همایش بدون عمل، نتیجه‌ای برای مردم نخواهد داشت.

نخعی با بیان اینکه بسیاری از مصوبات مردادماه در حوزه گردشگری نهبندان هنوز اجرا نشده، اظهار کرد: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌ها پاسخگو باشند که کدام‌یک از مصوبات مرتبط با زیرساخت گردشگری و جاده‌ای تاکنون اجرایی شده است.

وی گفت: نهبندان دارای میراث فرهنگی ارزشمند، صنایع دستی منحصربه‌فرد و ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی است، اما تا زمانی که این ظرفیت‌ها به ثروت تبدیل نشود، توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه با اشاره به راه‌اندازی فراکسیون گردشگری در مجلس شورای اسلامی افزود: این فراکسیون با هدف حمایت از حوزه گردشگری و رفع موانع قانونی تشکیل شده و نمایندگان شرق کشور آماده همکاری برای توسعه بیابان لوت هستند.

وی تأکید کرد: برای رونق گردشگری در این منطقه باید مسیرهای مشخص و هدفمند طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که گردشگران در سفر به بیابان لوت بتوانند از بلندترین تپه‌های ماسه‌ای جهان، کوه‌های مریخی نهبندان، قلعه شاهد، کوه خواجه زابل و شهر سوخته نیز بازدید کنند.

نخعی گفت: می‌توان مسیر گردشگری منسجمی از فرودگاه کرمان تا نهبندان و بیرجند تعریف کرد و از ظرفیت تورهای فعال گردشگری داخلی و خارجی برای معرفی بیابان لوت بهره گرفت.

وی تصریح کرد: اگر بیابان لوت در مرکز توجه وزارت میراث فرهنگی قرار گیرد و به‌عنوان یک محور ملی در برنامه‌های توسعه گردشگری دیده شود، می‌تواند به الگویی برای رونق اقتصادی شرق کشور تبدیل شود.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در پایان ابراز امیدواری کرد: با پیگیری جدی مدیران، برگزاری این همایش‌ها به تحقق پروژه‌های عملی در زمینه سرمایه‌گذاری، ایجاد زیرساخت و جذب گردشگر منجر شود تا در دوره‌های بعدی، آمار حضور گردشگران داخلی و خارجی در بیابان لوت چند برابر شود.