یادبود بیست و پنجمین سالگرد شهادت ادواردو آنیلی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادبود بیست و پنجمین سالگرد شهید تازه مسلمان ادواردو (مهدی) آنیلی ساعت ۱۰ صبح امروز پنج‌شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد.

بیست و پنجمین مراسم سالگرد شهادت ادواردو آنیلی تازه‌مسلمان ایتالیایی توسط انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی و همکاری مرکز توسعه فعالیت‌های قرآن و نهج‌البلاغه شهرداری اصفهان برگزار شد.

جمال طاهری مدیر انجمن شهید ادواردو آنیلی و مؤسسه رهیافتگان در توضیح این برنامه به خبرنگاران گفت: یکی از مهمانان برنامه امسال استاد عطاالله قادری رئیس سابق فرقه ضاله بهائیت در غرب ایران و مهمان برنامه تلویزیونی محفل شبکه سه سیما بود که تجربیات مشابهی با شهید ادواردو آنیلی دارد.

گفتنی است که ادواردو آنیلی پسر و تنها وارث جیووانی آنیلی صاحب کارخانجات فیات و باشگاه یوونتوس بود که پس از مطالعه قرآن، مسلمان و با تحقیق درباره انقلاب اسلامی ایران شیعه شد. او به دلیل تغییر دین به اسلام شیعه، زندگی سختی را تجربه کرد، ولی دست از اعتقادات خود برنداشت تا آنکه در سال ۲۰۰۰ توسط لابی صهیونیست به شهادت رسید.