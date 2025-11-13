به گزارش خبرگزاری مهر، ٢٨ تشکل دانشجویی در نامه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه؛ خواستار اجرای ماده ۳ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و تحریم کالاها و سازمان‌های حامی اسرائیل در کشور و اقدامات لازم در این زمینه شدند که در ادامه، متن کامل آن را می‌خوانید.

وزیر محترم امور خارجه

جناب آقای دکتر سید عباس عراقچی

با سلام و احترام

همان‌گونه که مستحضرید، جهان و به‌ویژه ملت مظلوم فلسطین و ملت شریف ایران سال‌هاست شاهد جنایات مستمر و ضدبشری رژیم صهیونیستی بوده‌اند. از این رو، اتخاذ اقدامات قاطع، اجرایی و مبتنی بر قانون برای قطع شریان‌های حیاتی این رژیم غاصب، نه تنها ضرورتی سیاسی و حقوقی، بلکه تکلیفی اخلاقی، انسانی و ملی به شمار می‌رود.

همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) نیز در این زمینه تأکید فرموده‌اند:

«امروز قدم اوّل و اساسی در اتّحاد دنیای اسلام بر ضدّ این باند جنایتکار، قطع کامل ارتباطات اقتصادی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی است.»

بر این مبنا، ما جمعی از دانشجویان دغدغه‌مند کشور، ضمن اعلام تبعیت از منویات معظم‌له و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی، مراتب مطالبه جدی خود را در خصوص لزوم اجرای کامل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی به استحضار می‌رسانیم.

الزام قانونی و تشکیل کمیته مشترک شناسایی نهادهای وابسته

طبق ماده (۳) قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی»، با استناد به ماده (۵) قانون «الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین» و همچنین ماده (۸) قانون «حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین»، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی که سهامداران اصلی آن‌ها، بنگاه‌ها یا نهادهای صهیونیستی هستند، فراهم نماید.

با وجود تصریح مفاد فوق نسبت به تشکیل کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه، که وظیفه آن شناسایی و به‌روزرسانی سالانه فهرست سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با رژیم صهیونیستی است، گزارش‌ها و شواهد موجود نشان می‌دهد که نحوه فعالیت این کمیته روشن نیست.

اگرچه گفته می‌شود کارگروهی با ترکیب مشابه پیش‌تر تشکیل جلسه داده است، اما مشخص نیست آیا جلسات آن طبق روال مقرر همچنان برگزار می‌شود یا خیر؛ زیرا تاکنون خروجی ملموس و قابل مشاهده‌ای در سطح جامعه از عملکرد آن مشاهده نشده است. این وضعیت، شائبه‌ی غیرفعال بودن یا کم‌اثر بودن کمیته را ایجاد کرده و ضرورت بررسی دقیق عملکرد واقعی آن را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

در راستای اجرای مؤثر این قانون، پیشنهاد می‌شود:

ایجاد سامانه رسمی در وب‌سایت وزارت امور خارجه به‌منظور انتشار فهرست به‌روز شرکت‌ها و مؤسسات مشمول قوانین ضدصهیونیستی، تا ضمن جلوگیری از انتشار شایعات، زمینه تحقق قانون و پرهیز از خرید این اقلام توسط مردم فراهم گردد.

ارائه تحلیل‌های دقیق و مستند برای عموم مردم در خصوص تأثیر اقتصادی عدم خرید کالاهای شرکت‌های حامی رژیم اشغالگر قدس، از جمله تبیین اینکه کاهش فروش محصولات این شرکت‌ها چگونه بر سهام و ارزش بازار آن‌ها در سطح بین‌المللی اثرگذار است.

انتظار می‌رود وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ رویکردی انقلابی، مقتدرانه و عمل‌گرایانه نسبت به (اجرای کامل ماده (۳) قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی) را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

بدیهی است هرگونه تأخیر یا تعلل در این زمینه، موجب تضعیف اراده ملی در برابر دشمن آشکار ملت ایران خواهد بود و مسئولیت آن در پیشگاه خداوند متعال و ملت شهیدپرور ایران سنگین خواهد بود.

پیشاپیش از حسن توجه، درایت و اهتمام جنابعالی و همکاران محترم وزارتخانه در تحقق این مطالبه قانونی، انقلابی و مردمی صمیمانه قدردانی می‌نماییم.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تربیت مدرس

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی قم

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم خواهران

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تفرش

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهرکرد

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه محقق اردبیلی

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه ارومیه

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل فنی و حرفه‌ای کرمانشاه

انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی دزفول