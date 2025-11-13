به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی پیش از ظهر پنجشنبه در جریان سفر استانی رئیس قوه قضائیه به قم، از اداره کل پزشکی قانونی استان بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و روند رسیدگی به پرونده‌های مراجعان قرار گرفت.



در این بازدید، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با کارکنان و مراجعین اداره کل گفت‌وگو کرد و در جریان حجم مراجعات روزهای عادی و کشیک، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و خدمات ارائه‌شده قرار گرفت.



مسجدی ضمن بررسی بخش‌های مختلف این اداره کل، بر ضرورت تسریع و دقت در ارائه خدمات پزشکی قانونی به مردم تأکید کرد و گفت: ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی مناسب به مراجعین، همزمان با رعایت اصول علمی و فنی، از اولویت‌های سازمان است.



رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با حضور در منزل شهید مجتبی دولتی، از خانواده این شهید والامقام تجلیل و از صبر، استقامت و فداکاری همسر و فرزندان شهید قدردانی کرد.



همچنین، عباس مسجدی از مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی بازدید کرد و در این بازدید، حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی‌نیا رئیس مرکز گزارشی جامع از فعالیت‌ها، پروژه‌ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی این مرکز ارائه کرد.



رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن تأکید بر اهمیت پژوهش و مطالعات فقهی در امور پزشکی قانونی، گفت: تعامل مستمر میان بخش‌های علمی، پژوهشی و عملیاتی، موجب ارتقای کیفیت خدمات و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر قضائی می‌شود.