به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی پیش از ظهر پنجشنبه در جریان سفر استانی رئیس قوه قضائیه به قم، از اداره کل پزشکی قانونی استان بازدید و از نزدیک در جریان فعالیتها و روند رسیدگی به پروندههای مراجعان قرار گرفت.
در این بازدید، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با کارکنان و مراجعین اداره کل گفتوگو کرد و در جریان حجم مراجعات روزهای عادی و کشیک، نحوه رسیدگی به پروندهها و خدمات ارائهشده قرار گرفت.
مسجدی ضمن بررسی بخشهای مختلف این اداره کل، بر ضرورت تسریع و دقت در ارائه خدمات پزشکی قانونی به مردم تأکید کرد و گفت: ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی مناسب به مراجعین، همزمان با رعایت اصول علمی و فنی، از اولویتهای سازمان است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با حضور در منزل شهید مجتبی دولتی، از خانواده این شهید والامقام تجلیل و از صبر، استقامت و فداکاری همسر و فرزندان شهید قدردانی کرد.
همچنین، عباس مسجدی از مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی بازدید کرد و در این بازدید، حجتالاسلام والمسلمین فاطمینیا رئیس مرکز گزارشی جامع از فعالیتها، پروژهها و دستاوردهای علمی و پژوهشی این مرکز ارائه کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن تأکید بر اهمیت پژوهش و مطالعات فقهی در امور پزشکی قانونی، گفت: تعامل مستمر میان بخشهای علمی، پژوهشی و عملیاتی، موجب ارتقای کیفیت خدمات و تصمیمگیریهای دقیقتر قضائی میشود.
قم- رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جریان سفر استانی رییس قوه قضائیه از بخشهای مختلف اداره کل قم بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی پیش از ظهر پنجشنبه در جریان سفر استانی رئیس قوه قضائیه به قم، از اداره کل پزشکی قانونی استان بازدید و از نزدیک در جریان فعالیتها و روند رسیدگی به پروندههای مراجعان قرار گرفت.
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