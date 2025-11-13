به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر استانی رئیس قوه قضائیه به قم، مرکز جدید بهداشتی و درمانی بازداشتگاه قم پیش از ظهر پنجشنبه با حضور رئیس سازمان زندان‌ها به بهره‌برداری رسید.



این مرکز پس از نوسازی، تجهیز کامل و توسعه مساحت بنا، با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی و بهداشتی زندانیان و افزایش دسترسی آنان به خدمات سلامت افتتاح شد.



در جریان این افتتاح، رئیس سازمان زندان‌ها از بخش‌های مختلف مرکز بازدید کرد و با کارکنان و زندانیان حاضر در محل به گفت‌وگو پرداخت و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات و کیفیت رسیدگی به مراجعین قرار گرفت.



وی ضمن تأکید بر اهمیت توسعه اشتغال و حرفه‌آموزی در زندان‌ها، این اقدامات را بستری ایده‌آل برای تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی و بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه دانست و افزود: ایجاد زیرساخت‌های مناسب در حوزه سلامت، یکی از ارکان مهم رعایت حقوق شهروندی زندانیان است.



براساس اعلام مسئولان، برای احداث و تجهیز این مرکز بیش از دو میلیارد تومان از محل اعتبارات اداره‌کل زندان‌های استان قم هزینه شده است.



این سرمایه‌گذاری در راستای سیاست‌های سازمان زندان‌ها برای ارتقای سطح خدمات درمانی و بهداشتی در مراکز اصلاحی و تربیتی انجام گرفته است.



افتتاح این مجموعه به‌عنوان یک اقدام مؤثر در جهت ارتقای سلامت زندانیان و بهبود زیرساخت‌های درمانی، با هدف افزایش دسترسی آنان به مراقبت‌های پزشکی و تسهیل امور بهداشتی انجام شد.



رئیس سازمان زندان‌ها در پایان بازدید بر استمرار توجه به توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در تمامی مراکز بازداشت و اصلاحی کشور تأکید کرد و افزود: خدمات درمانی مناسب و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی از حقوق اساسی زندانیان است و ارتقای این خدمات باید همواره در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد.