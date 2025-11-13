لزوم تسریع در اجرای پروژه کنارگذر سنندج از کریدور ترانزیتی غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه کردستان اظهار کرد: با توجه به اهمیت کریدور ترانزیتی غرب، تنها بخش تعیینتکلیفنشده آن مربوط به کنارگذر سنندج است که لازم است با انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی، هرچه سریعتر این مسیر تکمیل شود.
وی افزود: اکنون تمامی کامیونهایی که از این کریدور عبور میکنند از داخل شهر سنندج و بلوار حسینی میگذرند و متأسفانه وقوع تصادفات متعدد موجب داغدار شدن خانوادههای بسیاری شده است؛ از اینرو، انتظار داریم کنارگذر سنندج در اولویت نخست کاری وزارت راه و شهرسازی و استانداری کردستان قرار گیرد.
نماینده مردم سنندج در مجلس با اشاره به پیشرفت پروژه راهآهن همدان–سنندج گفت: قطار تا گردنه صلواتآباد رسیده است، اما لازم است مطالعات ادامه مسیر تا مرز باشماق در مریوان در دستور کار وزارت راه قرار گیرد تا شاهد تکمیل اتصال ریلی کردستان به شبکه بینالمللی ترانزیت باشیم.
فتحی در ادامه به وضعیت مسیر جادهای سنندج – همدان اشاره کرد و افزود: این محور یکی از پرترددترین مسیرهای ارتباطی استان است که با وجود هزینههای سالانه، همچنان ایمن نیست. پیشنهاد ما ایجاد یک جاده جایگزین با احداث تونل و دو کیلومتر مسیر بزرگراهی در دو طرف آن است که باید در اولویت برنامهریزی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به طرح احداث بندر خشک سنندج اظهار داشت: با توجه به پیشرفت خطوط ریلی تا گردنه صلواتآباد، اجرای بندر خشک در سنندج برای توسعه تجارت و ترانزیت استان از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار میرود مطالعات اجرایی آن سرعت گیرد.
فتحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات زیرساختی در مسیر منطقه اورامانات، افزود: مسیر کامیاران تا روستای پالنگان بهویژه در ایام برگزاری جشنواره هزار دست، پاسخگوی حجم تردد گردشگران نیست و لازم است تعریض و بهسازی کامل این محور در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن، پروژه ۱۳۷۲ واحدی نهضت ملی مسکن در کامیاران نیازمند تأمین اعتبارات آمادهسازی زمین است که خوشبختانه با همکاری وزارت راه و بنیاد مسکن، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار جدید تخصیص یافت.
وی با اشاره به مشکلات مالی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد: انتظار داریم صندوق ملی مسکن یک خط اعتباری ویژه برای استان کردستان در نظر بگیرد تا متقاضیان بتوانند آورده خود را تأمین کنند.
وی گفت: همچنین لازم است مشکل برداشت وجوه متقاضیان از بانکهای ملی و تجارت که مانع انعقاد قراردادها شده است، با هماهنگی وزارتخانه و مدیران عامل بانکها رفع شود.
فتحی در ادامه با گلایه از تأخیر در اجرای تعهدات وزارت راه در حوزه آموزشوپرورش گفت: وعده ساخت مدارس جدید در سنندج، کامیاران و دیواندره هنوز عملیاتی نشده و انتظار داریم این موضوع بهصورت ویژه پیگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت افزایش پروازهای فرودگاه سنندج اظهار کرد: با وجود تلاشهای انجامشده برای بهبود وضعیت پروازها، هنوز فاصله زیادی با میانگین استانهای همجوار داریم و حداقل باید یک پرواز روزانه ثابت در فرودگاه سنندج برقرار شود.
نماینده مردم سنندج ابراز امیدواری کرد: حضور معاون وزیر و برگزاری این جلسه، زمینهساز توسعه زیرساختهای حملونقل، مسکن و خدمات عمومی در کردستان باشد.
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