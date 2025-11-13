به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیگلری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: مدتها منتظر سفر وزیر راه به کردستان بودیم و هرچند با تأخیر انجام شد، امیدواریم این سفر منشأ خیر و برکت برای مردم استان باشد.
وی افزود: چهار سال دوره نمایندگی بهسرعت سپری میشود و اکنون سه سال از این فرصت باقی مانده است؛ اگر تاکنون برخی وعدهها عملی نشده، باید از امروز جبران شود و کردستان در اولویت اقدامات ملی قرار گیرد.
بیگلری با اشاره به روند احداث فرودگاه سقز گفت: از وزیر راه و مجموعه همراهان برای پیگیری و آغاز عملیات اجرایی فرودگاه سقز تشکر میکنم.
وی ادامه داد: این پروژه برای توسعه کردستان حیاتی است، چراکه نبود پروازهای منظم مانع جدی در مسیر سرمایهگذاری، جذب گردشگر و تسهیل رفتوآمد مسئولان و مردم است.
وی افزود: بارها گفته میشود مردم کردستان توان استفاده از پروازها را ندارند، اما واقعیت این است که نبود پرواز، بسیاری از فرصتهای اقتصادی را از استان گرفته است. اگر مسیرهای پروازی فعال شوند، بسیاری از مشکلات ارتباطی و زمانی مدیران و سرمایهگذاران رفع خواهد شد.
نماینده سقز و بانه با اشاره به مشکلات بخش مسکن اظهار داشت: طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان بانه هنوز آغاز نشده و در سقز نیز با کندی بسیار پیش میرود.
بیگلری تاکید کرد: مردم منتظر تحقق وعدههای داده شدهاند و لازم است وزارت راه و شهرسازی به صورت ویژه ورود کند تا بانه از این طرح ملی محروم نماند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از برخی بیعدالتیها در اجرای طرحهای مسکن گفت: مواردی گزارش شده که اراضی طرح به افراد غیرمرتبط واگذار شده، در حالیکه خانوادههای دارای فرزند و مشمول طرح حمایت از جمعیت هنوز بلاتکلیف ماندهاند.
وی تاکید کرد: این موضوع باید شفاف و دقیق بررسی شود تا اعتماد عمومی آسیب نبیند.
بیگلری تصریح کرد: در حوزه راههای روستایی از سال ۱۳۹۱ تاکنون پیشرفتها دو برابر شده، اما همچنان کردستان از نظر شاخص توسعه راه در رتبه آخر کشور قرار دارد.
وی بیان کرد: انتظار داریم وزارت راه عدالت منطقهای را رعایت کرده و پروژههای عمرانی را بهصورت متوازن بین شهرستانها توزیع کند.
وی در ادامه از وزیر راه خواست سهم کردستان از اعتبارات عمرانی افزایش یابد و گفت: همانطور که برای شهرستانهایی مانند کامیاران و مریوان برنامهریزی ویژه انجام میشود، باید سهم پروژههای سقز و بانه نیز حداقل به میانگین ۶۰ درصد استان برسد.
بیگلری همچنین بر لزوم احداث فضاهای آموزشی در کنار طرحهای مسکونی تأکید کرد و افزود: طبق قانون باید به ازای هر ۲۵۰ واحد مسکونی یک واحد آموزشی احداث شود، اما در پروژههای مسکن سقز و بانه با هزاران واحد در حال ساخت، حتی یک مدرسه ساخته نشده است و انتظار داریم وزارت راه و بنیاد مسکن این کمبود را جبران کنند.
نماینده سقز و بانه در پایان با اشاره به آمار بالای تصادفات منجر به فوت در جادههای کردستان گفت: وضعیت راههای استان نیازمند نگاه ویژه است و امیدواریم با تصمیمات امروز، روزی برسد که دیگر هیچ خانوادهای در کردستان داغدار عزیزش در جادهها نباشد.
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