علی حمیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابتهای تیراندازی با کمان دانشجویان رشته حقوق با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاههای خراسان شمالی و با هدف ترویج این ورزش در میان قشر دانشجو، در سالن تخصصی تیراندازی با کمان بجنورد برگزار شد.
وی افزود: مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد و شرکتکنندگان در فضایی پرشور و رقابتی توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتند.
رئیس هیأت تیراندازی با کمان خراسان شمالی تصریح کرد: در بخش بانوان، نرگس شجاعی با عملکردی درخشان موفق به کسب مقام نخست شد، پریسا درتومی در جایگاه دوم ایستاد و حدیثه رمضانی عنوان سوم را به خود اختصاص داد.
وی ادامه داد: در بخش آقایان نیز مهدی شارعی مقام اول، امیرحسین حجیپور مقام دوم و علی شارعی مقام سوم را به دست آوردند.
حمیدی در پایان با قدردانی از همکاری دانشگاهها و داوران حاضر در مسابقات گفت: هدف از برگزاری چنین رویدادهایی، شناسایی استعدادهای دانشجویی، ایجاد روحیه نشاط و افزایش انگیزه در میان جوانان برای حضور در رشتههای المپیکی از جمله تیراندازی با کمان است.
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